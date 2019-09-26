بدأ السبت 25 مايو 2019، بث مباراة تايم سبورت، على التردد الأرضي والفضائي، والتي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ينتظر الكثيرين من مشجعي ومتابعي الساحرة المستديرة، من الفرق الإفريقية، والتي يشارك فيها 24 منتخبا إفريقيا متميزا، يتنافسون على كأس الأمم الإفريقية في نسخة 2019، والتي تقام على الأراضي المصرية.
تردد تايم سبورت
أهم المعلقين
- حاتم بطيشة
- ايمن الكاشف
- عصام عبده
- محمد رمضان
- طارق الادورى
اعرف ايضا
تردد تايم سبورتس الرياضية
|القمر
|نايل سات
|التردد الفضائي
|11449
|التردد الأرضي
|32 UHF
|الاستقطاب
|أفقي
|الترميز
|27500
المعلقين المشاركين في بث البطولة على تايم
- أحمد شوبير
- سيف زاهر
- تامر صقر
- حازم امام
- حسني عبد ربه
- عماد متعب
- عبد الظاهر السقا
- جمال الغندور
ويشارك في التعليق على المباريات
- حسن شحاته
- طه اسماعيل
- حسنى عبد ربه واخرين
وجدير بالذكر أن بث مباريات تايم سبورتس ، الدوري المصري، كانت على تايم سبورتس مجاني بشكل كامل، على القناة الأرضية أو الفضائية، وهي تأتي في إطار التعاون بين المؤسسات الإعلامية لإتاحة مشاهدة متميزة ومجانية للمشاهد المصري للمباريات التي تقام على ملاعبه.