ضبط إشارة ⁦▶️⁩ تردد قناة الواقع السعودية على النايل سات ومشاهدة برنامج المدهال الشبابي

تعرف على تردد قناة الواقع السعودية على النايل سات والتي يتم البحث عنها كثيرا، بسبب كونها قناة شبابية تهتم ببث كل ما يهم الشاب من قضايا ومواضيع تهمه، وهي لا توجه فقط للمواطن السعودي بل لجميع الشباب في الخليج، وهي تهتم بتنمية فكر الشباب وتقديم البرامج الترفيهية والشبابية والتثقيفية، بجانب بثها للبرامج الحوارية المفيدة، وتبث بجودة عالية طوال 24 ساعة، وهي تبث بدون تشفير أو توقف، وسنقدم لكم التردد الصحيح للقناة وكيفية استقبالها.

وتعد القناة من أشهر القنوات الاجتماعية الشبابية المميزة، لما تقدمه من برامج اجتماعية مميزة ومختلفة، ومن بين البرامج المميزة التي تقدم على شاشتها، هو برنامج ” المدهال”، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدته دوريا.

تردد قناة الواقع السعودية على النايل سات

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نقدم لكم عبر موقعنا التردد الصحيح لقناة الواقع السعودية، وذلك على النايل سات أو يوتلسات Eutelsat 7 West A على مدار 7.0°W، ويمكنكم استقبال بث القناة بجودة عالية وإشارة ممتازة، من خلال إدخال البيانات الموجودة في الجدول التالي:

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التردد الاستقطاب الترميز 10727 H 27500

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في حالة حدوث أي تغييرات في تردد قناة الواقع أو تحديثات في البيانات، سننقلها لكم على الفور، ويرجى العلم أن القناة قد سبق في فترة ماضيه من الزمن في التوقف، ثم عاد البث من جديد، نظرا للإقبال الشديد من الشباب على مشاهدتها، وخاصة مشاهدة برنامج المدهال الشبابي.