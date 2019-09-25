تردد قناة دريم الجديد على النايل سات| شاهد أهم البرامج الحوارية والترفيهية

تعرف على تردد قناة دريم الجديد على النايل سات حيث تعد القناة من أشهر وأقدم القنوات المصرية، التي تحوذ على شعبية كبيرة في مصر والوطن العربي جميعا، وتهتم القناة بعرض البرامج التي تخص جميع فئات المجتمع، حيث تهتم بعرض البرامج التي تتحدث عن المرأة والقضايا المتعلقة بها، وأيضا البرامج الترفيهية والشبابية والبرامج الثقافية، بجانب البرامج التي تتحدث عن المطبخ وتقدم كل ماهو جديد في عالم الطبخ، بجانب ذلك تهتم بقضايا المواطن، وتبث برامج حوارية تتناول جميع المشاكل في مختلف المجالات المتعلقة بالمواطن المصري.

تهتم القناة أيضا بتقديم القضايا السياسية بدون تحيز أو تضليل، ولذلك تعد واحدة من القنوات المفضلة للمواطن المصري، وتبث القناة برامجها بجودة عالية ومميزة بدون تشفير وطوال اليوم.

تردد قناة دريم الجديد على النايل سات

شاهد: تردد قناة mbc 5.

Advertisements

لمشاهدة واستقبال بث قنوات دريم على النايل سات، يجب إدخال الترددات التي سنقدمها لكم في الجدول، وعند تنزيلها ستجد القناة باسم Dream، أما عن التردد فهو:

التردد الاستقطاب درجة الترميز 11843 H 27500

ترددات قنوات دريم على النايل سات

قد يهمك: تردد قناة شوتايم.

تتميز قنوات دريم بتقديم محتوى مميز وراقي، وتقدم مجموعة من الأفلام الوثائقية، وتقديم برامج المنوعات والتقارير الميدانية، واللقاءت الحصرية والحفلات المميزة، بجانب البرامج التي تهتم بقضايا المواطن ومشاكله وتعطي فرصة للمواطن بالتحدث عنها، وتقدم التقارير الإخبارية بجانب تقديم الأخبار العالمية وأهم ما يحدث في العالم الآن، وفي حالة وجود تحديثات في تردد قناة دريم الجديد على النايل سات، سننقلها لكم على الفور.