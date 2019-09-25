الآن أستقبل تردد قناة لنا العراقية الجديد 2019  Lana TV مباشر على القمر الصناعي النايل سات

الان تردد قناة لنا العراقية، أصدرت قناة لنا العراقية تردد جديد لعام 2019، وهى قناة متنوعة عراقية تقوم ببث برامجها عبر قمر نايل سات الصناعي، وهى قناة مشوقة لجميع الفئات العمرية فهي تقوم بعرض عدد كبير من البرامج الشبابية المتطورة التي تتحدث عن أحوال الحياة الشبابية ومواكبة ما يدور حولهم من متغيرات تكنولوجية حديثة، بالإضافة لاهتمام قناة لنا العراقية بحرص أهم الأخبار والأحداث على الصعيد الداخلى بالعراق وأهم التطورات في العراق، وتقديم أهم الأحداث العربية والعالمية، تقوم أيضا بعرض مجموعة مميزة من المسلسلات الدرامية التركية والكورية المدبلجة إلي اللغة العربية لتتيح لمتابعيها مشاهدة مسلسلاتهم المفضلة بدون عناء الترجمة الكتابية.

عن قناة لنا العراقية

انطلقت قناة لنا من فترة ليست ببعيدة داخل دولة العراق، وكان هدفها الرئيسي هو مواكبة أخر أحداث عالم الشباب وما يدور حولهم وعرضه بأسلوب صحيح متميز حتى يكون محتواها محتوى هادف يحترم عقلية المشاهدين بشكل كبير، مع تقديم بعض النصائح على كافة المستويات بشكل شبابي مقبول وبأسلوب راقي متطور حتى يستقبله الشباب ، كما تقوم قناة لنا بعرض مجموعة من المسلسلات التركية المفضلة لدي الشباب فى إطار حصري للقناة مدبلج إلي اللغة العربية بالإضافة إلى المسلسلات الكورية التي انتشرت فى الآونة الأخيرة وأصبح لها متابعين من جميع الفئات العمرية.

برامج قناة لنا الفضائية

من أشهر برامج قناة لنا العراقية التى تلقي متابعة كبيرة من المشاهدين العراقيين وفى العالم العربي.

برنامج هوب:

هو برنامج خاص بعرض أحدث الموسيقى الغربيه والعربيه إضافة لحفلات المطربين المختلفه.

برنامج هلو ستار:



برنامج شبابي متخصص بعرض أخبار النجوم الفنية حول العالم كنجوم هوليود واخبار النجوم داخل تركيا وكوريا والهند.

برنامج # Ten:



يقوم بتقديمه المذيعة “هيفاء”، تقوم من خلاله بعرض ما يتعلق بأخر اخبار الموسيقي وعرض أحدث الأغاني على مدار الأسبوع، كما تواكب اخبار الفانين وأخبار الأزياء والموضة والتكنولوجيا، ويعتبر برنامج من أهم برامج القناة فهو يشمل بكل ما يهم الشباب.

موقع قناة لنا الفضائية

يمكن لعشاق قناة لنا العراقية متابعة القناة عبر صفحاتها عبر المواقع الرسمي للقناة ، لمعرفة مواعيد إذاعة برامجها المتنوعة.

تحديث تردد قناة لنا العراقية الجديد 2019

نقدم إليكم أخر تحديث لتردد قناة لنا العراقية لعام 2019 الذي يبحث عنه محبي متابعة المسلسلات الكورية والتركية المشوقة، وحتى يستطيعوا متابعة القناة بشكل أفضل بدون أي تقطيع او تشويش على القناة فقد قامت القناة بتحديث ترددها لتعمل على مدار اليوم بشكل مجاني بدون اي اشتراكات شهرية، وإليكم تفاصيل أخر ترددات قناة لنا من خلال الجدول الأتي:

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او عن طريق الترددات التالية

اسم القمر النايل سات النايل سات التردد 10727 12360 معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 5/6 5/6 الاستقطاب أفقي (H) عمودي (V)

مسلسلات قناة لنا الفضائية

مسلسل سيدة العاصفة.

مسلسل نيران الجشع

مسلسل صانعة الحلوى

مسلسل مدام بريزيدنت

مسلسل الرمق الأخير

مستمرين معكم عبر التحديثات لتقديم أحدث ترددات قناة لنا العراقية 2019 على مدار الساعة، وفي حال حدوث تعديل أو تغير على تردد القناة سوف نكون أول من نخبركم به، فتابعونا.