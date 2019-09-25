الآن تردد قناة الرافدين بلس على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات متابعة مستمرة

تردد قناة الرافدين حيث أنها أصبحت محط اهتمام من جماهير الزمالك على وجه الخصوص، حيث أنه قد تقرر إذاعة برنامج الزمالك اليوم من خلالها، وهذا البرنامج واحد من البرامج التي تتعلق بنادي الزمالك، وهو برنامج رياضي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، والإعلامي أحمد جمال، وذلك بعد أن كان يُعرض البرنامج من خلال شاشة قناة المحور، ولكن تم إيقافه ليعرض بدءً من اليوم على قناة الرافدين.

الان تردد قناة الرافدين

نعلم أن الكثير من جماهير نادي الزمالك ترغب في الحصول على تردد قناة الرافدين من خلال القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات، وذلك بسبب توقف برنامج الزمالك اليوم عبر قناة المحور، وذلك بعد أن أصدر مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام قرارًا بإيقاف برنامج الزمالك اليوم لمدة شهر كامل.

وقد أطلق رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور الكثير من التصريحات التي تؤكد على أن نادي الزمالك قوة كبيرة ولا تقهر ولا يستطيع أحد السيطرة عليها على الإطلاق.

موعد مشاهدة برنامج ستاد الزمالك على قناة الرافدين

كما أنه قد تم إطلاق إعلان من خلال الموقع الرسمي لنادي الزمالك يؤكد على عودة برنامج استاد الزمالك من خلال قناة الرافدين وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وسوف يذاع أربعة مرات على مدار الأسبوع، وقد تم الإعلان عن أنه سيتم إذاعته يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء من كل أسبوع، وكان الإعلان كما يلي:

سيتم إذاعة برنامج ستاد الزمالك، بدايةً من اليوم على قناة الرافدين في تمام الحادية عشر مساءً، تردد 11430v.

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