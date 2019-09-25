الآن استقبل بث تردد قنوات أبل الفضائية Apple مباشر عبر القمر الصناعي النايل سات… لمشاهدة قنوات...

الآن نقدم لكم تردد قنوات أبل الفضائية Apple، انطلقت باقة قنوات أبل، منذ فترة ليست ببعيدة وهى عبارة من مجموعة من القنوات الترفيهية المختلفة التى تشمل أهم المجالات التى يهتم بمتابعتها المشاهد المصري العربي حول العالم بجميع الفئات العمرية، فقنوات أبل حرصت على أن تحافظ على تقديم محتوى جيد راقي يحترم المشاهد، من خلال عرض كل جديد، بما يناسب احتياجات جمهورها من مسلسلات وأفلام ومسرحيات متنوعة قديمة وحديثة، ومن خلال هذه المقالة سنقوم بعرض تردد جميع قنوات أبل المتخصصة وهي أبل دراما، وأبل اليوم، وأبل حكايات، وأبل سينما، وأبل أفلام، وأبل كوميدي،صاحبه اللوجو رمز “التفاحة” بألوان متعددة يتغير مع كل قناة، تابعونا للتعرف عليهم.

قنوات أبل “Apple Channels” الجديدة 2019

اسم القناة المحتوى شعار (علامة) القناة قناة أبل حكايات Advertisements قناة مخصصة لعرض محتوي درامي مصري وعربي بشكل عام، من خلال باقة متنوعة من المسلسلات الدرامية الناجحة. “التفاحة” البنفسجية. قناة أبل مسلسلات تهتم بالمسلسلات المصرية المشوقة والمميزة على مدار ال24 ساعة بشكل متصل. “التفاحة” الحمراء. قناة أبل سينما تقدم محتوي منوع من الأفلام العربية الجديدة “نسبيا” والأفلام الأبيض وأسود الكلاسيكية، وتتابع أخبار الفنانين، وتغطي كافة المهرجانات والحفلات. “التفاحة” الذهبية. قناة أبل كوميدي وهى من أكثر القنوات التى تلقي مشاهدة عاليه بسبب محتواها الكوميدي المميز كالمسلسلات والأفلام والمسرحيات الكوميدية، كما تبث بعضًا من المواقف الكوميدية على مدار اليوم. “التفاحة” الخضراء. قناة أبل اليوم صاحبة المحتوي الدرامي فهى تعرض مسلسلات عربية، بشكل مختلف فهي تقدم المسلسل كامل مجمع الحلقات بشكل متصل. التفاحة” الفضية. قناة أبل أفلام تقدم باقة من الأفلام المصرية والعربية الكلاسيكية والحديثة، التي يعشقها الجمهور العربي في كل مكان. التفاحة الصفراء قناة أبل دراما تقدم المسلسلات الدرامية المصرية و العربية المتميزة، التي يقبل على متابعتها الملايين في الوطن العربي. التفاحة الزرقاء

الفيديو التالي يوضح تردد باقة قنوات أبل الجديدة المتنوعة:

ترددات باقة قنوات أبل 2019 علي النايل سات

اسم القناة التردد الاستقطاب الترميز ابل أفلام Apple Aflam 11179 افقي h 27500 ابل سينما Apple Cnima

11179 افقي h 27500 ابل كوميدي Apple Comedy

11179 أفقي h 27500 ابل دراما Apple Drama 12562 عمودي v 27500 ابل اليوم Apple Today

11179 أفقي h 27500 أبل حكايات Apple Hekayat

11179 أفقي h 27500 أبل مسلسلات Apple Mosalsalat 11179 أفقي h 27500

من خلال التحديثات سنقوم بتحديث المقال أول بأول في حال التغيير في تردد القنوات، في انتظار جميع أسئلتكم للرد عليها من خلال التعليقات أسفل المقال، فتابعونا من خلال موقعنا موقع عرب نيوز