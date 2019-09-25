نردد قناة أم بي سي 5 المغاربية “Cinq MBC5” الجديدة فضائية جديدة بنكهة محلية من الترفيه...

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تقرر أن يرأس قناة MBC5 محمد عبد المتعال، حيث من المقرر أن تتنوّع البرامج التي ستقدم على شاشة قناةـ MBC5، وستعتمد القناة الجديدة على الأعمال الفنية والدرامية من الإنتاج المغاربي والعربي، ومن البرامج التي ستستهل بها قناة MBC5.

تردد قناة mbc 5 الجديد 2019

يمكنك استقبال تردد قناة ام بي سي 5 من خلال أجهزة الاستقبال المختلفة عبر القمر الصناعي نايل سات – عرب سات، وإليكم التردد:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ المدار نايل سات – يوتل سات 11559 عمودي 27500 5/6 7 غرب عرب سات بدر5 12284 عمودي 27500 5/6 26 شرق

برامج قناة ام بي سي 5 الجديدة MBC5