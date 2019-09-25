الآن تردد قناة rau العراقية الناقلة لأحدث المسلسلات التركية على النايل سات

تردد قناة rau العراقية للمسلسلات التركية 2019 على النايل سات، تعتبر من القنوات العراقية المعروفة التي تم انطلاقها منذ فتره حيث أنها توقفت عن الظهور وعادت مره أخرى للتواصل على النايل سات بتاريخ 11 مارس 2019، وتعمل القناة على تقديم باقة متنوعة من المسلسلات العراقية والتركية التي نالت إعجاب العديد من المتابعين في الفترة الماضية، أثناء فتره البث كانت القناة من أهم وأفضل القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات التركية والآن ينتظر العديد من المتابعين المزيد من عرض المسلسلات التركية الحديثة بعد ان عادت القناة للظهور مره أخرى .

تردد قناة rau العراقية ونبذة عنها

يوجد اختلاف بين هذه القناة وقناة أم بي سي العراق التي تم انتقالها في الأيام الأخيرة على النايل سات، وذلك لأنها تقوم بتقديم المسلسلات فقط ولا تقوم بعرض الأفلام وبالإضافة إلى أنها توفر لديها صفحه على موقع التواصل الفيسبوك حتي يمكن عن طريقها معرفة أخر الأخبار الخاصة بالقناة وما يعرض عليها في الأيام المقبلة.

مسلسلات وبرامج يتم عرضها على قناة rau

تنفرد قناة بعرض الكثير من المسلسلات والبرامج المشهورة ومن أهمها الأتي:

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مسلسل وادي الذئاب

برنامج من سيربح المليون

المسلسل الكرتوني المحقق كونان

مسلسل حب ابيض واسود

مسلسل اختفاء

مسلسل نسر الصعيد

وسوف يتم تقديم الكثير من الأفلام والبرامج والمسلسلات في شهر رمضان من هذا العام.

تردد قناة rau على النايل سات

تم عوده القناة مرة أخرى من جديد على القمر الصناعي النايل سات لكافة المشاهدين لكي يتم متابعتها من خلال تردد واحد خاص بها، فهي متاحة لكافه المشاهدين في العالم العربي وكذلك تعمل على تقنية sd لكي يتم مشاهدتها على جميع الأجهزة .

أحدث تردد لقناه العراقية على النايل سات