اضبط تردد قناة kbs world الجديد 2019 عبر القمر الصناعي النايل سات 2019

تردد قناة kbs world الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات، من القنوات الفضائية الكورية الأكثر مشاهدة في مجتمعاتنا العربية، فقناة kbs world قناة كورية متطورة تهتم بالتجديد المستمر في شكلها ومحتواها بما يرضي احتياجات المشاهدين لها حول العالم، وليس الكوريين فقط، قناة kbs world تقدم منظومة برامجية متكاملة تعبر من خلالها عن ذاتها الثقافية والفنية والعلمية للشعوب العربية، وذلك من منطلق إيمانها بأن الإعلام رسالة قوية لتناقل الأفكار والثقافات وبناء الذات، لذا انطلقت قناة kbs world عبر الفضائيات، تابعونا وقناة kbs world الفضائية.

تردد قناة kbs world 2019

تردد قناة kbs world وهي قناة كورية تابعة لحكومة كوريا الجنوبية، انطلقت عبر الفضائيات عام 2003 ، لتنشر الوعي الثقافي المجتمعي بكوريا والقارة الأسيوية، من خلال تقديمها محتوى إعلامي هادف راقي محترم، تحترم من خلاله العادات والتقاليد، وتحافظ على مباديء الإعلام والمعايير الدولية، من خلال تقديمها باقة متنوعة من البرامج والمسلسلات الدرامية الكورية المتميزة التي يبحث عنها الجمهور العربي لمتابعتها، فقد ظهرت الدراما الكورية وغزت الشرق بقوة بباقة متنوعة من أروع وأفضل المسلسلات الدرامية االكورية المتميزة التي حولت أنظار جزء كبير من الجمهور العربي بالبلدان العربية المختلفة نحوها من منظور جديد، فالدراما الكورية ظهرت وانتشرت بشكل واسع في الآونة الأخيرة، وساعد من انتشارها بشكل واسع التطورات التكنولوجية الجديدة.

قناة kbs world

ظهرت قناة kbs world لتعرض برامجها بشكل مجاني على مدار 24 ساعة بدون تشفير، بشكل مباشر، فتقدم أروع المسلسلات الدرامية الكورية المتنوع ما بين الأكشن والرومانسي والاجتماعي ومن تلك المسلسلات الممتعة:

مسلسل وجه الملك

مسلسل المعالج.

مسلسل غدا مشمس مرة أخرى.

مسلسل تتزوجيني الأن.

مسلسل هل أنت أنسان؟.

مسلسل الحب في ضوء القمر.

برامج قناة kbs world

تقدم قناة kbs world باقة متنوعة من البرامج المتميزة منها:

برنامج لقد حان.

برنامج بنك الموسيقى.

برنامج حفل غاغ.

برنامج سعداء معاً.

برنامج رحلة معركة.

برنامج أغاني خالدة.

تردد قناة kbs world المجانية الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات 2019

يمكنكم متابعة القناة من خلال التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات: