“الآن” أحدث تردد قناة بندر عدن على القمر الصناعي نايل سات وهوت بيرد

تردد قناة بندر عدن الجديد، تعتبر قناه بندر عدن من أهم القنوات اليمنية الحديثة وقد تم بدء البث في يوم 24 أكتوبر حيث نالت أعجاب الكثير من المشاهدين على جميع برامجها والنشرات الإخبارية التي تقوم بتقديمها، وبدأ اتجاه العديد من الشعب اليمني إلى تنزيل تردد القناة لمتابعتها، فهي تحرص دائما على تقديم محتوى لائق لجميع المشاهدين مثل المحتوى الاجتماعي، والديني، والإخباري حتى يتم تناول كافه الجوانب للمواطن اليمني وهي تقوم بإذاعة برامجها وأخبارها على القمر الصناعي النايل سات وتتطلع القناه لوصولها لجميع فئات المجتمع اليمني.

تردد قناة بندر عدن ونبذة عنها



تعتبر من الإضافات الحقيقية والمتنوعة للأعلام اليمني للبث بصوت اليمن الحرة فهي امتداد أذاعه بندر عدن في جنوب اليمن، ولكن يمكنكم مشاهدة القناة ومتابعه جميع ما يعرض عليها ويمكنكم تنزيل التردد الحديث على أجهزتكم، حيث يتم بث القناة من خلال أذاعه بندر عدن، وابتداء من اليوم وسوف يكون اليوم الأول لبثها التجريبي من خلال العاصمة، وقد عملت على تقديم البرامج المختلفة لتلبية جميع رغبات أهل اليمن وبالأخص البرامج الفنية الترفيهية، والبرامج المجتمعية وأيضا الرياضية بالإضافة إلى برامج الأطفال والصحة، وهي تعمل على تقديم نشره الأخبار من خلال تعاونها مع قناه التلفزيون الآن وتتناول الحديث عن مختلف الأحداث المحلية أو العربية وتقديم تغطيه كاملة مباشره لجميع الأنشطة الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، وأنشطتها الخاصة بالمشاريع العلمية والعملية، ولمتابعة كل هذا سنقدم لك تردد قناة بندر عدن على الأقمار الصناعية المختلفة.

رابط الإذاعة علي فيس بوك

قناة بندر عدن قامت بالنشر على موقعها والصفحة الرئيسية الخاصة بها على الفيس بوك هذا البيان: –

تنوه إدارة قناة بندر عدن للبث الرقمي لجميع مشتركيها بأن القناة التي تم صدورها اليوم على النايل سات وتسمي بندر عدن على التردد12688، ومعدل الترميز ٣٠٠٠ لا يوجد أية صلة بينها وبين قناة بندر عدن للبث الرقمي، حيث أن بندر عدن شبكة رياضية والسرية في مقامها الأول ويتم بثها من محافظة عدن وضواحيها ومخصصة للأسرة والشباب ولا تنتمي لأي حزب أو طائفة.

لذا وجب التنويه والله الموفق.

تردد قناة بندر عدن الجديد

تردد القناة على النايل سات

التردد معدل الترميز الاستقطاب 12680 30000 آفقي

تردد القناة علي هوت بيرد