تحديث اضبط تردد قناة براعم الفضائية HD الجديد 2019 | قناة Baraem TV عبر القمر الصناعي سهيل سات

الآن قناة براعم الفضائية Baraem TV، انطلاق تردد جديد للقناة القطرية براعم على قمر “سهيل سات” الصناعي، تتميز قناة براعم بكونها قناة عربية متخصصة للأطفال من سن 3 حتى 6 سنوات على لتساعدهم على تعلم العادات الصحيحة بشكل صحيح من خلال الرسوم المتحركة والمسلسلات الكرتونية المحببة لهذا السن من الأطفال على مدار اليوم، وهى قناة مشفرة لا تعمل إلا باشتراك شهري لتتمكن من متابعة برامجها بشكل يومي.

نبذة عن قناة براعم الفضائية المشفرة

انطلقت قناة براعم في طلتها الأولى عبر الأقمار الصناعية في عام 2009 لتخاطب الأطفال تحت سن محدد وهو من الثالثة وحثي السادسة من عمرهم،من خلال باقة برامج متنوعة مميزة، لتعمل يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت الدوحة وحتى الثالثة صباحًا، على مدار 17 ساعة متصلة تقوم خلال هذه الفترة بعرض مجموعة مميزة من برامج الأطفال ومسلسلات الرسوم المتحركة المحببة إلي الأطفال، وبرغم من انطلاقها بشكل مجاني تمامًا تبث برامجها من خلال الأقمار الصناعية نايل سات وهوت بيرد وعرب سات إلا أنها منذ فترة قريبه انطلقت ضمن قنوات بي إن سبورت “beIN Sports” لتصبح قناة مشفرة.

برامج قناة Baraem TV

أحلى صباح.

حروف ورسوم.

المرح ألوان.

نام القمر.

فافا.

تيلا تولا.

حديقة المرح.

حكايات الخضار في المنزل

بالإضافة إلي غيرهم من البرامج والأغاني الألعاب والأنشطة المتنوعة، وأفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة التي يحبها الأطفال في تلك الفئة العمرية لتساعدهم على تعليمهم العادات والسلوك الصحيحة بأسلوب توصيل المعلومات خلال هذه البرامج المشوقة لهم.

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استقبال تردد قناة براعم لعام 2019

لاستقبال تردد قناة براعم للأطفال على القمر الصناعي سهيل سات الجديد بقنية (HD)، يرجى ادخال التردد 11104 معدل الترميز 27500 باستقطاب عمودي للاستمتاع بمشاهدة أروع البرامج وأفلام الرسوم المتجركة المخصصة للأطفال الصغار، وإليكم الجدول الآتي يوضح بالتفصيل تردد قناة براعم الفضائية المشفرة، والتي تبث عبر القمر الصناعي سهيل سات

اسم القمر تردد معدل الترميز معامل التصحيح التقنية سهيل سات 11104 27500 2/3 عمودي (V) HD

مستمرين معكم عبر التحديثات، لعرض احدث ترددات قناة براعم الفضائية، لمتابعة أروع البرامج وأفلام الأنمي المتميزة، فتابعونا.