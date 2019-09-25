آخر كلام.. تردد قناة بي أوت كيو Beout Q الجديد سبتمبر 2019 بعد عودة تشغيله واستمتع بالمشاهدة

نستعرض كل ما يخص تردد قنوات بي أوت كيو Beout Q الجديد أغسطس 2019 بعد عودة تشغيله نظرًا لزيادة البحث عليه بعد وقف القنوات على مختلف الأقمار الصناعية لاسيما أنها مجموعة قنوات رياضية تتبع شركة كوبية كولومبية وتنافس عملاق القنوات الرياضية المحتكرة معظم المباريات المحلية والعالمية بي إن سبورتس beIN SPORTS القطرية، فتتمكن بي أوت كيو من عرض مختلف المباريات من خلال القرصنة ومحاربة الاحتكار خاصة في مباريات كرة القدم العالمية التى يتابعها الملايين من مختلف الدول.

وأعلنت مجموعة قنوات بي أوت كيو عبر حسابها الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى عن عودة البث وتشغليها بعد توقفها مما زاد البحث عن تردد قناة بي أوت كيو Beout Q الجديد على قمرى عرب سات ونايل سات، مشيرة إلى أن سبب قطع البث للتحديثات التقنية من أجل تلاشى عمليات التشويش والتشفير التى تؤثر على جودة عرض القنوات، تبث القنوات إشارتها مجاناً دون تشفير أو اشتراك لكنها تعمل على مجموعة ريسيفرات معينة بتقنية H265 لضمان جودة عالية في عرض الصورة.

تردد قنوات بي أوت كيو Beout Q الجديد

إليكم تردد قناة بي أوت كيو Beout Q الجديد على مختلف الأقمار الصناعية بأكثر من رمز حتى تتمكنون من ضبطته بسهولة شديدة، من خلال بيانات الجدول التالي:

اسم القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب نايل سات 12344 27500 5/6 عمودي V نايل سات 12034 27500 5/6 أفقي H عرب سات 11270 27500 5/6 أفقي H عرب سات 12207 27500 5/6 أفقي H عرب سات 11919 27500 5/6 عمودي V عرب سات 12380 27500 5/6 عمودي V

تردد قنوات بي أوت كيو الجديد

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أنواع الريسيفرات المتخصصة لتشغيل قناة بي أوت كيو Beout Q

سيناتور 999.

ستار سات 2000.

أكستريم 90000.

كيوماكس H7.

T8 تايجر.

الجدير بالذكر أن تردد قناة بي أوت كيو Beout Q الجديد تعرض لتغيير في الأونة الأخيرة مما جعل البحث يكثر عليه مجددًا وعن أنواع الريسيفرات المتخصصة لتشغيل القناة.

ومع انطلاق المباريات الأولى في كافة الدوريات وعلى رأسها الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا يزداد بحث الجمهور على تردد قناة بي أوت كيو الرياضة لمتابعة الأندية المفضلة لدى كل شخص حول العالم.

وأكد المسئولين عن مجموعة قنوات قناة بي أوت كيو Beout Q عبر حساب القناة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن التردد الجديد أدى إلى زيادة المستوى التقنى للقناة بمايضمن جودة الصوت والصورة.

تحديث|

من المتوقع أن تعود مجموعة قنوات بي أوت كيو للبث من جديد تحت اسم ولوجو جديد لها كما أنه سوف يتم الإعلان عن ترددها والقمر الصناعي الذي سوف تبث من خلاله.