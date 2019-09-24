اضبط واستقبل أحدث تردد قناة الحياة الحمراء 2019 على القمر الصناعي نايل سات

تعد مجموعة قنوات الحياة واحدة من أهم القنوات التي تبث من خلال قمر نايل سات الصناعي وتميزت بعرضها لمحتوى شامل ومتجدد دائما، وتضم شبكة قنوات الحياة العديد من القنوات تحت إدارتها ومنهم قناة الحياة الحمراء والحياة دراما والحياة سينما، ويبحث الكثير يوميًا عن أحدث تردد لقناة الحياة الحمراء على قمر النايل سات لمتابعة كل ما تقدمه القناة من محتوى، والتي حرصت على أن يتناسب مع جميع الفئات العمرية، ومختلف الأجناس، فهي تقدم برامج متنوعة ومتكاملة فيما يخص الأحداث الجارية في البلاد بالإضافة إلى المسلسلات الدرامية التي تجذب عدد كبير من متابعي شاشة التليفزيون.

تردد قناة الحياة الحمراء 2019

تبث قناة الحياة الحمراء على مدار العام دون توقف أو تقطيع أو تشفير، فهي تبث بصورة مجانية من خلال قمر نايل سات الصناعي، والتي استطاعت منذ انطلاقها أن تجذب عدد كبير من مشاهدي البرامج التليفزيونية المختلفة، مما ساعد على جعلها واحدة ضمن قائمة القنوات الأكثر مشاهدة في مصر والوطن العربي، وخصوصًا مع عرضها للمسلسلات الرمضانية الحصرية التي تذاع على شاشتها أثناء شهر رمضان المبارك، ويمكنكم استقبال قناة الحياة 1 “الحياة الحمراء” على جهاز الاستقبال الخاص بكم من خلال هذا التردد.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11206 (v) 27500 عمودي 5/6

قناة الحياة الحمراء

شهدت انطلاقة قناة الحياة الحمراء Alhayat Tv في عام 2008 انطلاقة قوية جدًا، حيث حرصت على إرضاء الجميع من خلال المحتوى المتنوع الذي تقدمه على شاشتها ومناقشة أهم القضايا المجتمعية، كما تهتم بعرض البرامج الترفيهية الهادفة والتي تجذب إليها المشاهدين من مختلف الشرائح، بالإضافة إلى طرحها للعديد من الملفات الساخنة التي تناقش الأحداث السارية، وتضم قناة الحياة باقة من أهم نحوم الإعلام والاستشاريين في مختلف التخصصات، وهذا ما يساعد على التقدم الدائم للقناة مع الحرص الدائم على تطور وتجديد المحتوى الإعلامى المقدم على شاشتها.