||new naw || أعرف التردد الجديد لقناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباريات البطولة العربية وشاهد مباراة...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام عرب فور نيوز، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن التردد الجديد لقنوات أبوظبي الرياضية، الناقلة لمباريات البطولة العربية بشكل حصري، والتي يزداد البحث عليها بشكل كبير من خلال محركات البحث على شبكة الإنترنت، ونحن من خلال هذا المقال سنضع بين أيديكم أحدث تردد للقناة، وأهم الحقوق التي تمتلكها القناة.

تستخدم قناة أبوظبي الرياضية أحدث التقنيات والأجهزة على مستوى العالم، لكي تقدم أفضل صورة وأنقى صوت لعشاق القناة، والقناة تتبع شركة أبوظبي للأعلام وتبث من دولة الإمارات العربية المتحدة.

التردد الجديد لقناة أبوظبي الرياضية 1-1 على القمر نيلسات.

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز قناة أبوظبي الرياضية 1-2 12226 نيلسات H 27500

أهم المباريات التي ستنقلها قناة أبوظبي اليوم

المباراة موعد المباراة المنافسة النجم الرياضي الساحلي* شباب الأردن 18.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت السعودية البطولة العربية للأندية الأبطال السالمية الكويتي* القوة الجوية العراقي 19.15 بتوقيت القاهرة، 20.15 بتوقيت السعودية البطولة العربية للأندية الأبطال مولودية الجزائر * ظفار العماني 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت السعودية البطولة العربية للأندية

أهم الحقوق التي تمتلكها قناة أبوظبي الرياضية 1-2 المفتوحة

البطولة العربية للأندية الأبطال. بطولة كأس أسبانيا في كرة القدم. بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم. بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي في كرة القدم. بطولة العالم لألعاب القوى.

أشهر المعلقين والمحللين على قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة.

تمتلك قنوات أبوظبي الرياضية كوكبة من أشهر المعلقين والمحللين الإماراتيين والعرب وهم، “عصام عبده، على سعد الكعبي،علي حميد، فارس عوض،والمحللين الرياضيين خليفة سليمان، عبد الله وبران.

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