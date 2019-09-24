||كوبا هي الحل من جديد|| القمر الكوبي يحل أزمة بي أوت من جديد تعرف على تفاصيل التفاوض وموعد العودة...

مجموعة قنوات بي أوت كيو، استطاعت خلال فترة وجيزة أن تستحوذ على نسبة كبيرة من المشاهدين للمباريات الكبرى، التي كانت حكراً على قنوات بي إن سبورت المشفرة، والمعروف أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة الاحتكار، وتعمل على مشاهدة الجميع للمباريات بالمجان، ونحن من خلال موقعنا عرب فور نيوز نقدم لكم هذا المقال سنقدم لكم أخر تفاصيل عودة بث القناة التي توقف وموعد عودة البث مرة أخرى، والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تضم عدد 10 قنوات تليفزيونية.

أعزائنا يمكنكم الدخول على الرابط القنوات لمتابعة أخر أخبار عودة قنوات بي أوت من جديد، ومعرفة حقيقة عودة البث من جديد والتي ينتظره عشاق القناة في كافة أرجاء الوطن العربي.

متابعينا الأعزاء لا توجد أي أخبار مؤكدة عن عودة بي أوت كيو من خلال قمر صناعي كوبي، كما يتردد الآن على مواقع التواصل ألاجتماعي على شبكة الإنترنت، فقت الخبر المؤكد هو أن أدارة بي أوت كيو تتواصل مع الجميع لإيجاد حل قانوني للعودة، من جديد بنفس الشكل والمضمون القديم، وهو ما ينتظره الجمهور العربي، ونحن نتابع الأخبار بكل دقة وسنوافيكم بكل جديد في حينه.



الحساب الرسمي لبي أوت كيو يعلن عودة القنوات في شمال أفريفيا

“قلنا لكم أننا سنعود واليوم عدنا.. انتظروا أن شاء الله العودة لجميع الأجهزة .. العودة للأسف في دول شمال أفريفيا فقط الآن فقط على الجهاز الرسمي للتجربة على بعض الأجهزة سيتم قطع البث أيضاً لتكملت التحديثات لتعمل على كل الأجهزة في كافة الدول العربية قريباً” Advertisements

تردد قنوات بي أوت كيو على النايل سات والعرب سات

سنقدم لكم أحدث تردد لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وإذا حدث تعديل للتردد بعد التحديثات التي تجريها القناة حالياً سنوافيكم به في الحال.