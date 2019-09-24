ألتقط عندنا هنا الآن أحدث تردد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات تابع مباراة...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية، التي يبحث عنها ملايين العاشقين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الوطن العربي، لتميز القناة ونقلها لأهم الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، واستخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية، لكي تخرج صوت نقي متميز وصورة فائقة الجودة، ترضي متابعي القناة الأشهر في العالم العربي.

تقام اليوم عدة مباريات هامة ففي الجولة السادسة من الليجا الأسبانية، يلتقي فريق برشلونة ضد فريق فياريال، وفي الدوري الإيطالي يلتقي برشيا ضد اليوفي، وتقام عدة مباريات في كأس كرابار الانجليزي، ومنها لقاء السيتي ضد برستون.

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أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة للمباراة واتفورد*سونزي سيتي 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن HD كولشيستر يونايتد* توتنهام 20.45 بتوقيت القاهرة،21,45 بتوقيت السعودية بي إن HD 7 بورتسموث* ساوثهامبتون 20.45 بتوقيت القاهرة*21.45 بتوقيت السعودية بي إن برستون نورث* مانشستر سيتي 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 1 لوتون تاون* ليستر سيتي 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت ارسنال* نوتنجهام فورست 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورتHD 1 كراوي تاون* ستوك سيتي 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت شيفلد وينزداي* إيفرتون 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها