“أضف” التردد الجديد لقناة توم وجيري على النايل سات لمشاهدة كارتون القط والفأر

تردد قناة توم وجيري، أصبح من أهم عبارات البحث التي يبحث عنها العديد من أولياء الأمور في الوقت الراهن، وذلك بعد أن تم تغيير تردد قناة Tom and Jerry مؤخراً من قبل إدارة القناة التي تعد من أنجح قنوات الأطفال على القمر نايل سات، فعلى الرغم من وجود عدد كبير من قنوات الأطفال، إلا أن توم وجيرى إستطاعت وخلال فترة وجيزة، أن تتفوق عليهم وتصبح الأعلى في الشعبية والمشاهدة بينهم جميعاً، ولذلك يسعى كل أب وأم إلى ضبط تردد قناة توم اند جيري على جهاز الإستقبال الخاص بهم، من أجل إسعاد أبنائهم الذين يعشقون مشاهدة كارتون القط والفار عبر شاشة القناة.

تردد قناة توم وجيري

قناة توم وجيري إقتبست إسمها من المسلسل الكرتوني المعروف والغني عن التعريف Tom & Jerry، وإكتسبت شعبيتها من شعبية هذا المسلسل الرائع الذي يعرض خلال حلقاته الـ 160، تفاصيل مطاردات كوميدية بين قط يدعى توم وفأر يدعى جيري، ويرى المشاهدون كيف يقوم جيري رغم حجمه الصغير، بالإيقاع بتوم في المشكلات والإفلات منه دوماً، هذا المسلسل الرائع الذي لا يختلف عليهم الكبار والصغار والذي توليه قناة توم وجيري إهتماماً بالغاً، كان من أهم أسباب نجاح القناة وزيادة شعبيتها، خاصةً مع عرضه عبر شاشتها بشكل متكرر خلال ساعات اليوم.

تردد توم وجيري

الجدير بالذكر أن قناة توم وجيري قامت بتغيير ترددها مؤخراً، وقالت عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن هذه الخطوة جاءت للإنتقال إلى تردد جديد يدعم خاصية البث عالي الجودة، ومن أجل تغطية الوطن العربي بشكل أفضل والوصول إلى نسبة أكبر من المشاهدين، عرب نيوز يرصد لكم إحداثيات وتفاصيل تردد توم اند جيري الجديد التي هي كما يلي:-