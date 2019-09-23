أحدث ترددات قناة ON SPORT الرياضية 2019 الناقلة لمباريات الدوري المصري

تردد قناة أون سبورت ON SPORT الرياضية، من أكثر ترددات القوات التي يبحث عنها محبي ومشاهدي كرة القدم سواء في مصر أو شتى انحاء العالم، وذلك لأنها الناقل الحصري مع قناة TIME SPORT لمباريات الدوري المصري للموسم الجاري 2020، وكذلك فإن قنوات ON SPORT، تقوم بنقل مباريات عدد من البطولات الهامة مثل تصفيات بطولة كأس مصر بالإضافة إلى أنها تقوم بنقل بنقل مباريات الفرق المصرية في البطولات الأفريقية، وتصفيات المنتخب المصري بتلك البطولات والتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

أحدث ترددات قناة ON SPORT الرياضية الناقلة لمباريات الدوري المصري 2019:-

قناة ON SPORT الرياضية هي إحدى قنوات مجموعة ON، وقد جذبت قناة ON SPORT الرياضية انتباه الآلاف من المشاهدين وخاصة مشجعي ومحبي كرة القدم المصرية في مصر والعالم العربي، بسبب ما تقدمه من مباريات حصرية للدوري المصري وعدد من البطولات الدولية الأخري، بالإضافة إلى ما تقوم به من برامج رياضية قبل المباراة وبعدها وهو برنامج الاستوديو التحليلي حيث يستضيف البرنامج عدد من نجوم كرة القدم المصرية للتحليل الفني على المباريات.

ويمكن للمقيمين داخل مصر وخارجها استقبال قناة ON SPORT على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي :-

القناة ON SPORT HD

التردد 10853

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقى

معامل تصحيح الخطأ 5/6

ويمكن للمشاهدين في مصر وكافة دول العالم مشاهدة مباريات الدوري المصري عبر استقبال قناة ON SPORT عبر الترددات السابقة.