ماتش الأهلي × سموحة اليوم | تنزيل قناة تايم سبورت 2019 | تردد قناة تايم سبورت على القمر الصناعي نايل...

تردد قناة تايم سبورت 2019 , بالرغم من أن القناة انضمت للقنوات الفضائية المتخصصة في مجال الرياضة في وقت قريب إلا أنها استطاعت في وقت قصير كتابة حروف اسمها من نور في عالم قنوات الرياضة.

أصبح العديد من عشاق الرياضة ومحبيها يبحثون عن ترددها بكل شغف، ويعتبر الوقت الذي تم افتتاح قناة تايم سبورت فيه كان وقتاً مميزا جداً، بسبب اقتراب موعد بدء بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، مما جعل العديد من جمهور وعشاق الساحرة المستديرة البحث عن ترددها والقيام بضبطه وتثبيته .

مباريات اليوم على قناة تايم سبورت

ماتش الأهلي vs سموحة الجولة الأولى لبطولة الدورى المصري الممتاز تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت القاهرة والساعة 6:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ماتش الزمالك × الاتحاد السكندري تقام المباراة الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت مكة المكرمة .

طريقة تنزيل قناة تايم سبورت . كيف تنزيل قناة تايم سبورت . طريقة اضافة قناة تايم سبورت

تردد قناة تايم سبورت 2019

تم افتتاح قناة تايم سبورت في 25 مايو لعام 2019، حيث تم بثها على جميع القنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، وقد حازت على ترحيب شديد من قبل الجمهور الرياضي.

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تتميز قناة تايم سبورت بعرض العديد من المباريات الرياضية من أهمها مباراة الأهلي والزمالك، ومباراة مصر المقاصة، وأيضا كأس الأمم الأفريقية، كما تقدم القناة أشهر البرامج التي تعرض أحدث الأخبار الرياضية ومواعيد المباريات وأخبار الرياضيين.

تردد قناة Time Sport تايم سبورت2019 على القمر الصناعي نايل سات

إذا كنت من عشاق مشاهدة المباريات الرياضية المحلية كل ما عليك سوى ضبط جهازك على تردد قناة تايم سبورت.

التردد معامل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ التشفير 11449 27500 أفقي 6/5 مجاني

أشهر برامج قناة تايم سبورت

تضم قناة Time sport باقة من ألمع نجوم عالم الرياضة والرياضين في مصر الذين يقدموا أهم البرامج في القناة مثل:

إلعبها صح: يعرض في العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، ويقدم البرنامج كلاً من مريهان عمرو وكريم رمزي وكرستين رياض.

تايم لايف: من تقديم المذيع يحيي حمزة.

سبعة في سبعة.

برنامج حدوتة أفريقية.

برنامج سوبر تايم.

أبرز نجوم الرياضة في قناة تايم سبورت