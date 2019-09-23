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نبأ تردد قناة beIN Sports HD 2 بي إن سبورت الناقلة لأهم الدوريات والبطولات العالمية 2019-2020 عبر...

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تردد قناة beIN Sports HD 2 تابع معنا تردد قناة beIN SPORTS HD بي ان سبورت ، يعشق معظم الشباب والرجال متابعة مباريات كرة القدم سواء العالمية أو الإقليمية، لذلك وفرت قناة بي ان سبورت الرياضية مشاهدة ممتعة لمباريات بتقنية HD عالية الكفاءة من الصوت والصورة، كي يتسنى للمشاهدين رؤية المباراة بشكل أوضح.

لم تقتصر قناة beIN Sports HD 2 على بث مباريات كرة القدم العالمية والإقليمية بل تبث للمشاهدين كافة المباريات من السلة، السباحة، وكافة أنواع العالمية والتي يبحث عنها الكثير، ومن هذا سنوضح لكم تردد بي إن سبورت الجديد وذلك للاستمتاع بمشاهدة طيبة.

تردد قنوات بي ان سبورت Bein sports علي كل الاقمار الصناعية

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تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports2 2019

يمكنك الآن استقبال إشارة البث من جهاز الاستقبال، والاستمتاع ومتابعة المباريات الرياضية التي تغطي كافة دول الوطن العربي، شمال أفريقيا، ودول أوروبا، وبعض من دول آسيا، كما يمكن للقناة توصيل البث لقارة أمريكا الشمالية والجنوبية.

التردد معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب جودة القناة
12265 27500         2/3  عمودي HD

تردد قناة بي إن سبورت 1 beIN Sports على القمر الصناعي نايل سات

  التردد معامل الترميز الاستقطاب معدل التصحيح
12245 27500 عمودي 3/2

تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports على القمر الصناعي عربسات

  التردد معامل الترميز معدل التصحيح الاستقطاب التقنية
12379 30000 أفقي  H HD

تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات

حان الوقت لمتابعة أهم مباريات والأوروبي عبر قناة بي ان سبورت الرياضية المجانية والمفتوحة على مدار الـ 24 ساعة على التردد  الجديد عبر القمر الصناعي نايل ” المصري”

  التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل التصحيح
11084 27500 أفقي 3/2

أبرز المباريات التي تعرضها قناة بي ان سبورت الرياضية 2019

حصلت باقة قنوات beIN Sports الرياضية على ملكية حقوق بث العديد من البطولات العالمية الشهيرة لعرضها على منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، من أهمها:

  • بطولة الدوري الإنجليزي.
  • بطولة .
  • بطولة دوري أبطال أوروبا.
  • بطولة كأس العالم.
  • بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
  • بطولة الألعاب الأولمبية الدولية.
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