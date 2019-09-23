أستقبل مباريات الجولة الأولى بالدوري المصري ◀️ تردد “قناة نايل سبورت Nile sport” على...

تردد قناة نايل سبورت Nile sport واحدة من أهم القنوات المصرية التابعة لشبكة قنوات النيل المصرية للإذاعة والتليفزيون التي تخصصت في عرض الأخبار الرياضية في مصر في مختلف المجالات والبطولات المحلية ومباريات الدوري المصري، وتبث القناة بصورة مجانية على مدار اليوم دون توقف أو انقطاع وكذلك بدون تشفير.

تعمل قناة نايل سبورت على تقديم باقة متنوعة من الأخبار الرياضية والبرامج التحليلية التي تهتم بمناقشة أخبار الفرق المصرية وترتيب الدوري المصري ودراسة خطط الفرق ونقاط قوة وضعف كل فريق، ويحتوى كل برنامج من برامج قناة نايل سبورت على مجموعة مميزة من أفضل الإعلاميين، مما عمل على زيادة نسب مشاهدة القناة لما تقدمه من محتوى متميز.

ماتش الأهلي vs سموحة

ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدورى المصري الممتاز يلتقي الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23 سبتمبر على أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ماتش الزمالك × الاتحاد السكندري

الزمالك يلتقي الاتحاد السكندري اليوم 23 / 9 / 2019 على أرض استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصري الممتاز الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة .

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تردد قناة نايل سبورت الجديد تردد قناة Nile Sport

استقبل تردد قناة نايل سبورت

تندرج قناة نايل سبورت ضمن مجموعة قنوات شبكة تليفزيون النيل التي تبث بصورة مجانية على القمر الصناعي المصري نايل سات وتضم مجموعة القنوات عدة قنوات من بينهم “قناة نايل سينما ونايل دراما ونايل لايف ونايل كوميدي ونايل العائدة وقناة مصل التعليمية.

برامج قناة نايل سبورت

تقدم قناة نايل سبورت مجموعة مميزة من البرامج التي تهتم بمناقشة الأخبار الرياضية وتحليل المباريات ومن ضمنهم برنامج أصداء الملاعب وبرنامج حصاد اليوم وراية وصفار وكذلك بعد البرامج الرياضية الأخرى.

كما تهتم القناة أيضًا ببث جميع مباريات الدوري المصري الممتاز على شاشة القناة بالإضافة إلى كافة البطولات المحلية والعربية التي يشارك فيها منتخب الفراعنة.

تردد قناة النيل الرياضية

حرصا على تقديم أعلى جودة للمشاهدين ومتابعين الكرة في مصر تسعى قناة نايل سبورت “النيل للرياضية” على تطوير دائم لشبكاتها لتخرج في أفضل صورة، فعملت على تجديد التردد الخاص بها لضمان عدم انقطاع بث القناة على شاشة التليفزيون.

وتبث قناة نايل سبورت على قمل نايل سات الصناعي المصري من خلال تردد 11843 باستقطاب أفقي و معامل ترميز 27500 وبجودة SD.