syria edu تردد قناة سوريا التربوية السورية على نايل سات وعرب “سات سبتمبر 2019” التربوية...

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تردد قناة سوريا التربوية السورية والتي يتعاظم البحث عنها مع دخول العملية التعليمية حيز الدراسة، نستعرض معكم تردد قناة سوريا التربوية السورية والتي بدأت بثها مؤخرا على نايل سات وعرب سات، ومنذ انطلاق بث قناة سوريا التربوية، وجدنا تنامي وتعاظم قي عمليات البحث عن تردد القناة من قبل أبناؤنا الطلاب والطالبات، فما كان منا إلا إعداد هذا التقرير عن تردد قناة سوريا التربوية، وذلك حتى نوفر عليكم عناء ومشقة البحث عن تردد قناة التربوية السورية على نايل سات، فقد أصبحت قناة التربوية السورية بحق القناة التعلمية المميزة بالوطن العربي، وأصبحت القناة تحظى بمتابعة كبيرو، وذلك يرجع لما تقدمه القناة من خدمة تعليمية غاية في التميز.
وتجدر الإشارة إلى أن قناة سوريا التربوية تميزت بكونها قناة تعليمية من الطرز الفريد، حيث تتناول القناة العملية التعلمية السورية بجدية، وذلك من خلال محتوى تعليمي شيق، واستطاعت القناة في فترة وجيزة أن تجتذب قطاع عريض من الطلاب والطالبات في مراحل دراسية مختلفة، وذلك من خلال شرح المناهج التعليمية للسنوات الدراسية المختلفة بأسلوب متميز وجذاب.
تردد قناة سوريا التربوية على نايل سات وعربسات
تردد قناة سوريا التربوية التعليمية على النايل سات:-
|التردد
|11602
|الاتجاه
|افقي
|معدل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|5/6
|القمر
|النايل سات
تردد قناة التربوية السورية على نايل سات وعرب سات
وتجدر الإشارة إلى أن تردد قناة سوريا التربوية تتميز بكونها من القنوات السورية التعليمية المفتوحة التي تقدم خدماتها مجاناً للطلاب والطالبات، فالقناة يمكن متابعتها ومشاهدتها بدون أي تكلفة مالية أو أعباء مادية، وتعتبر قناة التربوية السورية هي البديل الحقيقي للدروس الخصوصية، كما تقدم قناة سوريا التربوية أيضا العديد من البرامج الشيقة ومن أهم برامجها برنامج المسابقات الشهير.
|اسم القناة
|القمر الصناعي
|القمر الصناعي
|syria edu
|النايل سات
|عرب سات
|التردد
|11602
|12284
|الاستقطاب
|h
|v
|الترميز
|27500
|27500
|التقنية
|sd
|sd
رابط الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون – سورية
اضغط رابط البث المباشر لقناة سوريا التربوية
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وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للطلاب والطالبات متابعة قناة التربوية السورية من خلال بث القناة المباشر على الإنترنت أونلاين، وذلك من خلال رابط البث المباشر لقناة سوريا التربوية، وبذلك يمكن مشاهد قناة التربوية السورية من أي مكان بواسطة اجهزة الكمبيوتر والتابليت وكذلك من خلال الهاتف المحمول.
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في حال كان لدي أبناؤنا طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة أي استفسارات أو تساؤلات يمكنكم إرسال استفساراتكم عن طريق التعليق على هذا التقرير، وسنكون على تواصل مستمر ودائم معكم للرد على جميع الاستفسارات، مع خالص أمانينا للجميع بالتفوق والنجاح.