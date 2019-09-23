ظبط إشارة ⏩ تردد قناة mbc 5 إم بي سي فايف على النايل سات| مفاجأة البث التجريبي المسلسل التركي اصطدام...

أعلنت مجموعة قنوات إم بي سي mbc عن بث قناة جديدة موجه لدول المغرب العربي، وسنقدم لكم تردد قناة mbc 5 إم بي سي فايف ، وهي موجه لدول ” المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا”، وستبث على القمر الصناعي نايل سات والعربسات بدر، وستطلق يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2019، وستضم القناة مجموعة من البرامج الترفيهية والمسلسلات، وأيضا سيبث عليها مسلسل تركي جديد وهو مسلسل اصطدام، بدأت القناة بالفعل في البث، وهي ستقوم ببث برنامج المسابقات الغنائي ذا فويس، مع تقديمها لكافة أشكال الدراما، والتي ستكون مدبلجة باللغة المغربية والعراقية.

تضم مجموعة قنوات mbc العديد من القنوات التي تختص ببث نوع معين من الترفيه والدراما، فهناك قناة مخصصة لعرض الأفلام الأجنبية، وقناة أخرى تختص بعرض الدراما الهندية، وقناة تختص ببث المسلسلات الخليجية والعربية، وقناة خاصة ببث البرامج الترفيهية المختلفة، وقناة مخصصة للدراما الهندية من أفلام ومسلسلات.

تردد قناة mbc 5 إم بي سي فايف

ومع قرب افتتاح القناة وهو يوم السبت 21/9 يهتم الناس بمعرفة ما سيتم بثه عليها، ومنها مسلسل مغربي جديد ملئت اعلاناته الشوارع، ورغم ذلك لم يعلن اسمه إلى الآن، والمسلسل من بطولة” محمد الجم، و نزهة الركراكي، وعزيز حطاب، ونخبة أخرى من الممثلين والنجوم.

أما المفاجأة الثانية فهي بث القناة لمسلسل تركي جديد لم يعرض على شاشات قنوات mbc سابقا، وهو مسلسل اصطدام، ولكن تساءل البعض حول هل ستعود قنوات mbc بعرض المسلسلات التركية مرة أخرى، خاصة بعد توقف قناة mbc 4 عن عرض الدراما التركية من فترة طويلة.

تردد قناة إم بي سي فايف mbc 5 على النايل سات

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يمكنكم استقبال تردد القناة على النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد الاستقطاب درجة الترميز 11559 V 27500

تردد قناة mbc 5 على عربسات بدر

شاهد: تردد قنوات mbc.

يمكنكم استقبال تردد قناة mbc 5 إم بي سي فايف على عربسات بدر 5 عبر التردد التالي:

التردد 112284. درجة الترميز 27500. الاستقطاب V.

تمتلك القناة مجموعة قنوات مختلفة منها ” mbc 1، mbc 4، بجانب mbc دراما، و mbc بوليوود، و mbc هندي، وغيرها الكثير من القنوات الخاصة بعرض الأفلام الأجنبية والأفلام الأكشن، ويمكنكم الآن تنزيل تردد قناة mbc 5 إم بي سي فايف، على أجهزة التلفاز الخاصة بكم ومتابعة القناة.