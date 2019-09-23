تعديل إشارة ⏩ تردد قناة بي أوت كيو beoutQ على عربسات ونايل سات| تعرف على أسباب توقف القناة عن البث

بعد توقف مجموعة قنوات beoutQ عن العمل بسبب قرصنتها على مواقع بي إن سبورت وبثها للمباريات بدون وجه حق، عادت مرة أخرى للعمل بشكل جديد، لذلك يبحث الكثير من الناس عن تردد قناة بي أوت كيو beoutQ، وأعلنت القناة عبر موقعها أن هناك أجهزة جديدة يمكن من خلالها استقبال بث القناة، دون الحاجة إلى الإنترنت والظبط، ويهتم الناس بالبحث عن تردد القناة لمتابعة كافة بطولات كرة القدم العربية والعالمية بشكل خاص، وباقي الرياضات بشكل عام، وتبث القناة برامجها بجودة عالية بدون تشويش أو تقطيع.

يمكنكم تنزيل الترددات على نايل سات وعربسات لمتابعة ما يتم عرضه على القنوات، حيث تهتم القناة بعرض كل ما يجذب اهتمام عشاق كرة القدم بشكل خاص، وعشاق الرياضات الأخرى بشكل عام.

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تردد قناة بي أوت كيو beoutQ على النايل سات

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عن طريق ظبط جهاز الاستقبال الخاص بكم، وهو له موصفات معينة، يمكنك معرفتها وطريقة التركيب عن طريق موقع beoutQ، حيث يقدم الموقع شرح وافي للجهاز والتركيب، وأيضا عليه خاصية البث المباشر، وشرح الدخول عبر الإنترنت، ولظبط التردد يتم كالتالي:

التردد الاستقطاب الترميز 12344 v 27500

التردد 12034.

معدل الترميز 27500

الاستقطاب H.

معامل التصحيح 5/6

تردد قناة بي أوت كيو beoutQ على عربسات

التردد الاستقطاب الترميز 12207 v 27500

التردد 11919. معدل الترميز 27500. الاستقطاب H. معامل التصحيح 5/6

تهتم قناة بي أوت كيو بجودة البث جيدا، وتعمل على زيادة التقنية، وتهتم ببث كل ما يخص الرياضات، وأصبحت القناة مفضلة للكثير من الناس، وحازت على شعبية واسعة خلال فترة قصيرة، ويهتم الكثير بشكل مستمر عن البحث عن تردد قناة بي أوت كيو beoutQ لتنزيلها على أجهزة التلفاز الخاصة بهم.