||NEW || “فيديو مفاجأة” بي أوت كيو تعود ببث تجريبي في مصر ودول شمال إفريقيا “تونس...

متابعي موقعنا عرب فور نيوز ،قنوات بي أوت كيو استطاعت في وقت قصير للغاية، أن تستحوذ على نسبة متابعة فاقت التوقعات بكثير، وجذبت الملايين من محبي الساحرة المستديرة في العالم العربي أجمع، يريدوا معرفة موعد عودة البث والقنوات بدأت بثها منذ عام تقريباً ومنذ ذلك التاريخ وجد المواطن العربي العادي المتوسط الدخل ضالته في تلك القنوات.

أعلنت المنظمة العربية للاتصالات الفضائية “عربسات”، أمس الخميس عن كسبها الدعوة القضائية التي رفعتها ضدها قنوات بي إن سبورت القطرية، أمام المحاكم الفرنسية، وقال الموقع الرسمي لعربسات على شبكة الإنترنت، أن هناك قراراً جديداً صدر من محكمة فرنسية مستقلة، تؤيد الحكم السابق الذي رفض جميع الدعاوي الصادرة من بي إن ضدها، ورفض أي محاولة استئناف من قبل الشبكة القطرية .

متابعينا الأعزاء في مصر ودول شمال إفريقيا الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، تتردد أخبار بأن قنوات بي أوت كيو عادة للعمل عبر القمر الصناعي بدر 26، على التردد 11270 معامل الترميز 27500 أستقطاب أفقي، وأن البث هذا تجريبي ليعمم في القريب العاجل في جميع الدول العربية، ونحن نتابع معكم الأخبار أول بأول وسنوافيكم بكل جديد.

تردد قنوات بي أوت كيو على القمر نايل سات وعرب سات

اسم القمر الصناعي القناة التردد معامل الأستقطاب معامل الترميز النايل سات بي أوت كيو 12034 H 27500 عرب سات بي أوت كيو 12207 H 27500 عرب سات بي أوت كيو 11919 V 27500 عرب سات بي أوت كيو 12380 V 27500

تحديث: تم أنتشار أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رجوع البث لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وأن اعتباراً من غداً السبت سيتم بث مباريات الدوري الانجليزي الممتاز عبر القنوات، وهذه الأخبار غير مؤكدة ونحن سنتابع معكم بكل جديد لحظة بالحظة.