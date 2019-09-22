تردد قناة ميكي الجديدة mickey سبتمبر 2019 لتعليم طفلك بكل سهولة

تزداد العمليات البحثية طوال الوقت عن تردد قناة ميكي الجديدة، وذلك من قبل الأسر المصرية والعربية على السواء، حيث أستطاعت القناة خلال وقت أثر قلوب الأطفال بمختلف الأعمار، من خلال برامجها المميزة التي تتنوع بين الأفلام الكرتونية والبرامج الترفيهية، والأغاني والبرامج التعليمية التي تساعد الأطفال على انتفاح مداركهم، كما تساعد قناة ميكى الأطفال الصغار في تعلم اللغة الإنجليزية وتساعدهم في تنمية فكر الأطفال وتنمية مهاراتهم المتعددة.

كانت قد، أعلنت قناة ميكي للأطفال عن تعديل وتغير التردد الخاص بها وغلق التردد القديم لها، وقد ذكرت إدارة القناة في البيان الذي نشر علي صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن التعديلات الحالية تهدف إلى الحصول على جودة أفضل بتقنية “HD”.

تردد قناة ميكي الجديدة

يمكنكم استقبال تردد قناة ميكي الجديدة لمشاهدة كل ما تعرضه من برامج وأفلام كرتونية للأطفال، وذلك عن طريق التردد التالي:

التردد 11526 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 الاستقطاب رأسي

تحظى قناة ميكي بجمهور بشكل كبير من الوطن العربي، حيث تعد القناة الأولى بالنسبة للأطفال وذلك لاهتمامها بمختلف الأعمار، الأمر الذي جعلها تحصل على شعبيتها خلال وقت قصير مقارنة بقنوات الأطفال الأخرى.

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تردد قناة ميكي

تعتبر قناة ميكي من القنوات المهتمة بالأطفال، حيث تقدم أفلام الكرتون وأغاني الأطفال والبرامج التعليمية التي تهم كل الأطفال في مراحلهم العمرية المختلفة، ولعل هذه النوعية من البرامج بالتحديد هو ما يجعل من قناة ميكي محل اهتمام الآباء والأمهات الباحثين عن وسيلة تعليمية بسيطة لأبنائهم.

مضامين قناة ميكي

أفلام كرتون.

أغاني تعليمية.

مسابقات ترفيهية.

برامج لتنمية مهارات الأطفال.

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تتميز قناة ميكي عن غيرها من القنوات الفضائية بتقديمها لمجموعة مميزة من الأغاني التي يقوم بأدائها عدد من الأطفال، ولعل أبرز ما تعرضه قناة ميكي هو الأغاني التي تساعد الأطفال في تعلم الأرقام أو البرامج التي تعلم الأطفال نطق الحروف، كل هذه البرامج المتنوعة كانت هي السبب الرئيسي وراء انتشار تردد قناة ميكي الجديدة وجعله أحد أهم ترددات قنوات الأطفال في الوطن العربي.