ترددات القنوات الرياضية العالمية والعربية الناقلة كبرى مباريات البطولات الدولية أكتوبر 2019 المفتوحة...

ترددات القنوات الرياضية العالمية والعربية ، يبحث معظم عشاق مشاهدة المباريات العالمية والإقليمية عن أحدث ترددات القنوات الرياضية حتى يتسنى لهم متابعة أهم المباريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي والإسباني، ومن هنا سنعرض عليكم من خلال موقعنا ملف كامل لأجدد ترددات القنوات المتاحة على الأقمار الصناعية المختلفة.

ترددات القنوات الرياضية العالمية والعربية

يمكنك أيها القارئ العزيز متابعة أهم المباريات الدولية والمحلية على شاشة القنوات الرياضية من خلال ضبط إشارة جهاز الاستقبال الخاص بك، والجدير بالذكر بأننا سنوفر أهم القنوات الرياضية المفتوحة والمشفرة أيضاً، وكل ما عليك الاختيار القناة المفضلة لك.

تردد قناة تايم سبورت 2019 عبر القمر الصناعي نايل سات

القمر القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات تايم سبورت 11448 27500 أفقي 5/6

قناة سبورت 5 ناقلة 2019 للمشاهدة مباريات كرة القدم

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح أموس مدار 4 غرب 10806 27500 رأسي 4/3 أموس مدار 4 غرب 10972 27500 رأسي 3/2

تردد قنوات بين سبورت المشفرة 2019 على عدة أقمار صناعية

القمر التردد معدل الترميز القطبية نايل سات 7 غرب 12604 27500 أفقي نايل سات 7 غرب 11012 27500 أفقي سهيل سات 25.5 شرق 11623 27500 رأسي سهيل سات 25.5 شرق 11585 27500 رأسي

تردد قناة afa sport المجانية 2019

لقمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح بدر 7 26 درجة شرق 10970 27500 رأسي 3/4

أحدث تردد قناة Arena sport الكرواتية 2019

لقمر التردد معامل الترميز الاستقطاب يوتلسات 16 شرق 11595 30000 أفقي

تردد قنوات Arena Sport الصربية 2019

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب استرا 23.5 درجة شرق 12380 30000 أفقي يوتلسات 16 شرق 11231 30000 رأسي بلغاريا سات 1.9 غرب 11798 30000 أفقي

تردد قناة فوكس سبورت الهولندية 2019الجديد

لقمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح استرا 23.5 شرق 11739 29900 رأسي 3/2

تعرف … تردد قنوات يورو سبورت euro sport 2019

القمر اسم القناة التردد معدل الترميز القطبية استرا 1 19.2 شرق eurosport 2 اسبانيا 11686 22000 رأسي هسباسات 30 غرب eurosport 2 البرتغال 12207 27500 أفقي استرا 2 28.2 شرق eurosport 2 UK 12148 27500 أفقي استرا 2 28.2 شرق eurosport 2 UK 11856 29500 رأسي

تردد قناة فوكس سبورت الهولندية 2019 الجديد

لقمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب استرا 23.5 شرق 11739 29900 رأسي 3/2

ملف شامل ترددات القنوات المفتوحة 2019