ترددات القنوات الرياضية العالمية والعربية الناقلة كبرى مباريات البطولات الدولية أكتوبر 2019 المفتوحة...

ترددات القنوات الرياضية العالمية والعربية ، يبحث معظم عشاق مشاهدة المباريات العالمية والإقليمية عن أحدث ترددات القنوات الرياضية حتى يتسنى لهم متابعة أهم المباريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي والإسباني، ومن هنا سنعرض عليكم من خلال موقعنا ملف كامل لأجدد ترددات القنوات المتاحة على الأقمار الصناعية المختلفة.
ترددات القنوات الرياضية العالمية والعربية
يمكنك أيها القارئ العزيز متابعة أهم المباريات الدولية والمحلية على شاشة القنوات الرياضية من خلال ضبط إشارة جهاز الاستقبال الخاص بك، والجدير بالذكر بأننا سنوفر أهم القنوات الرياضية المفتوحة والمشفرة أيضاً، وكل ما عليك الاختيار القناة المفضلة لك.
تردد قناة تايم سبورت 2019 عبر القمر الصناعي نايل سات
|القمر
|القناة
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|تايم سبورت
|11448
|27500
|أفقي
|5/6
قناة سبورت 5 ناقلة 2019 للمشاهدة مباريات كرة القدم
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|أموس مدار 4 غرب
|10806
|27500
|رأسي
|4/3
|أموس مدار 4 غرب
|10972
|27500
|رأسي
|3/2
تردد قنوات بين سبورت المشفرة 2019 على عدة أقمار صناعية
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|القطبية
|نايل سات 7 غرب
|12604
|27500
|أفقي
|نايل سات 7 غرب
|11012
|27500
|أفقي
|سهيل سات 25.5 شرق
|11623
|27500
|رأسي
|سهيل سات 25.5 شرق
|11585
|27500
|رأسي
تردد قناة afa sport المجانية 2019
|لقمر
|التردد
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|بدر 7 26 درجة شرق
|10970
|27500
|رأسي
|3/4
أحدث تردد قناة Arena sport الكرواتية 2019
|لقمر
|التردد
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|يوتلسات 16 شرق
|11595
|30000
|أفقي
تردد قنوات Arena Sport الصربية 2019
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|استرا 23.5 درجة شرق
|12380
|30000
|أفقي
|يوتلسات 16 شرق
|11231
|30000
|رأسي
|بلغاريا سات 1.9 غرب
|11798
|30000
|أفقي
تردد قناة فوكس سبورت الهولندية 2019الجديد
|لقمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|استرا 23.5 شرق
|11739
|29900
|رأسي
|3/2
تعرف … تردد قنوات يورو سبورت euro sport 2019
|القمر
|اسم القناة
|التردد
|معدل الترميز
|القطبية
|استرا 1 19.2 شرق
|eurosport 2 اسبانيا
|11686
|22000
|رأسي
|هسباسات 30 غرب
|eurosport 2 البرتغال
|12207
|27500
|أفقي
|استرا 2 28.2 شرق
|eurosport 2 UK
|12148
|27500
|أفقي
|استرا 2 28.2 شرق
|eurosport 2 UK
|11856
|29500
|رأسي
تردد قناة فوكس سبورت الهولندية 2019 الجديد
|لقمر
|التردد
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|استرا 23.5 شرق
|11739
|29900
|رأسي
|3/2
ملف شامل ترددات القنوات المفتوحة 2019
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قناة تايم سبورت time sport الأرضي: UHF 32.
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تردد قناة RTG علي التردد التالي Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2.
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تردد قناة Metro TV علي NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8.
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تردد قناة TVGE Internacional من خلال الاشارة التالية Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4.
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تردد قناة RTB TV علي Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band.
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تردد قناة ZNBC TV 1 علي Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band.
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تردد قناة RTG Guinea علي Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band.
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تردد تردد تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية علي التردد التالي ” Astra 19E – 11538 V 27500“.
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قناة ديكال بلوس علي التردد Astra 19E – 12012 V 29500.
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تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا علي التردد التالي ” 19.2°E-12581 V 22000“.
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تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا علي التردد التالي 11856 V 27500 القمر الصناعي Astra 19E.
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تردد قناة يورو سبورت 2 علي Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk.
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تردد قناة Eurosport 2 Deutschland علي Astra 19E – 12721 H 23500.
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تردد قناة سبورت بلوس علي +Astra 19E – 12402 V 27500.
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تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى علي قمر هوت بيرد Hotbird 13°E-11258 H 27500
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تردد قناة يورو سبورت 2 بول علي تردد Hotbird 13°E -11240 V 27500.
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تردد قناة اورانج سبورت بول علي تردد 10796 V 27500 القمر الصناعي هوت بيرد.
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تردد قناة ORTB علي Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA.
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تردد قناة UBC TV Uganda علي تردد Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band