تردد قناة be out Q على الأقمار الصناعية لمتابعة أحدث المباريات الرياضية العالمية

تردد قناة be out Q , قناة بي أوت كيو إحدى القنوات المتخصصة في بث المباريات الرياضة، كما تعد واحدة من مجموعة قنوات be out Q الفضائية، والتي تضم أكثر من 35 قناة وتخصصت قناة بي اوت كيو في الشأن الرياضي المتنوع، فهي تقدم باقة من أروع المباريات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.

تردد قناة be out Q

قناة بي اوت كيو، قناة رياضية كانت تبث من كولومبيا، وبدأ التشويش عليها منذ فترة، مما أدي إلي قطع إشارة البث عليها.

ومن كثرت الشائعات حولها، قامت قناة بي ان سبورت بتقديم شكوى ضدها مما أسفر عن قطع الإرسال عنها، وزادت الأقاويل والشائعات على أنها لن تعود مرة أخرى.

ولكن خرج علينا مدير الموقع الفني والمسؤول عن موقع قناة بي أوت كيو يوضح المشكلة، والتي تتلخص في أن القناة لم تتوقف بشكل نهائي، وأنه سوف يعود بثها مرة أخري، كما أوضح أن سبب المشكلة هي وجود بعض التشويش عليها وضعف في الإشارة.

وعند السؤال عن تفاصيل أكثر، رفض تماماً التحدث في كافة التفاصيل، وأكد المدير الفني لدعم الموقع خالد موسى أن القناة سوف يعاد بثها مساء يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2019.

تردد قناة بي أوت كيو الرياضية be Out Q الجديد 2019

حان الوقت لمشاهدة ممتعة لمباريات الدوري الأسباني والإنجليزي على قناة بي أوت كيو عن طريق ضبط التردد الجديد عبر القمر الصناعي عرب و نايل سات:

القمر الصناعي تردد الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 12034 27500 5/6 عمودي النايل سات 12344 27500 5/6 أفقي عرب سات 12207 27500 5/6 عمودي عرب سات 12380 27500 5/6 أفقي عرب سات 11919 27500 5/6 أفقي

أجهز استقبال تردد قناة بي اوت كيو الجديد 2019

عزيزي المشاهد لكي تتمكن من مشاهدة أهم المباريات العالمية والإقليمية، يجب عليك شراء جهاز استقبال ” ريسيفر” يدعم تقنية خاصة بالقناة وهي H265،لذا أحضرنا لكم أنواع مختلفة من أجهزة الاستقبال المناسبة للتقنية الجديدة: