“live” تردد قناة بين سبورت الإخبارية bein sports news الجديد 2019 لمتابعة أخبار الرياضة...

ننشر تردد قناة بين سبورت الإخبارية bein sports news الجديد 2019 وفقاً لأخر تحديث، حيث تزداد عمليات البحث عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية الصحيح لمتابعة أخر أخبار الرياضة العالمية والمحلية وخاصةً أخبار كرة القدم حول العالم بالبطولات والدوريات الهامة مثل الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والإيطالي والألماني وغيرهم من الدوريات الأخرى، بالإضافة إلى متابعة أخر أخبار دوري أبطال أوروبا 2019 ومعرفة مواعيد مباريات اليوم الهامة.

حيث يرغب العديد من الأشخاص المهتمين بالإطلاع على أخر المستجدات على الساحة الرياضية ومواعيد المباريات الهامة المرتقبة للأندية الكبيرة مثل فريق ريال مدريد وبرشلونة وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وبايرن ميونخ الألماني وغيرهم من الأندية الكبيرة الأخرى بمختلف الدوريات والبطولات، لذلك قمنا بتوفير تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية المفتوحة مجاناً على النايل سات

تردد قناة بين سبورت الإخبارية bein sports news

تتيح مجموعة قنوات bein الفضائية قناتان مجانيتان على القمر الصناعي نايل سات، حيث يمكنكم مشاهدة قنوات بي إن سبورت المجانية المفتوحة بدون اشتراك وهما (قناة bein sports وقناة bein sports news)، ويتم الحصول على هذه القنوات بعد ضبط الهوائي أو اللاقط “الدش” على القمر الصناعي النايل سات، ثم ضبط جهاز الاستقبال “الرسيفر” وإدخال تردد قناة bein sports news المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز، حيث يمكنكم الآن التعرف على تردد قناة bein sports الإخبارية من خلال الجدول التالي:

م القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ 1 نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 2 نايل سات 11054 عمودي 27500 2/3 3 نايل سات 11013 عمودي 27500 2/3

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وكانت قد أعلنت قنوات bein sports عن قيامها بتغيير تردد قناة بين سبورت الإخبارية bein sports news على القمر الصناعي المصري نايل سات اعتباراً من الأول من شهر يناير لعام 2019 الجاري، وقد تم تغيير الترددات بالفعل لتصبح وفقاً لما هو مرفق بالجدول السابق، كما نوهت مجموعة وشبكة قنوات بي ان الإعلامية عن ضرورة تغيير الترددات لتلاشي انقطاع البث عبر القمر الصناعي المذكور.

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مواعيد مباريات اليوم عبر قنوات bein sports المشفرة

تشاهدون اليوم الأحد الموافق لتاريخ 22 سبتمبر 2019م عدداً من المباريات الهامة ضمن الدوري الإسباني والدوري الانجليزي والإيطالي عبر قنوات bein sports المشفرة، ومن يرغب في التعرف على مواعيد مباريات اليوم يمكنه ذلك من خلال التالي:

الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة وست هام يونايتد x مانشستر يونايتد الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، وتشاهدون المباراة عبر قناة bein sports HD 2 بتعليق حفيظ دراجي. مباراة كريستال بالاس x وولفر هاميتون الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، وتشاهدون المباراة عبر قناة bein sports HD 1. مباراة أرسنال x أستون فيلا الساعة 17:30 بتوقيت القاهرة، وتشاهدون المباراة عبر قناة bein sports HD 1 بتعليق سوار الذهب. مباراة تشيلسي x ليفربول الساعة 17:30 بتوقيت القاهرة، وتشاهدون المباراة عبر قناة bein sports HD 2 بتعليق رؤوف خليف.

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

مباراة خيتافي x ريال مايوركا الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة، وتشاهدون المباراة عبر قناة bein sports HD 3. مباراة إسبانيول x ريال سوسييداد الساعة 14:00 بتوقيت القاهرة، وتشاهدون المباراة عبر قناة bein sports HD 3. مباراة فالنسيا x ليجانس في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، وتشاهدون المباراة عبر قناة bein sports HD 3 بتعليق خالد الغول. مباراة أتليتك بيلباو x ديبورتيفو ألافيس الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، وتشاهدون المباراة عبر قناة bein sports HD 3. مباراة إشبيلية x ريال مدريد الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، وتشاهدون المباراة عبر قناة bein sports HD 3 بتعليق عصام الشوالي.

ومن يرغب في الحصول على تردد قناة bein sports الإخبارية المفتوحة 2019 على القمر الصناعي نايل سات، يمكنه ذلك من خلال الجدول المرفق عبر موقعنا موقع عرب نيوز.