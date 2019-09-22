تردد قناة طيور الجنة 2019| toyor aljanah baby على قمري نايل سات وعربسات

نقدم تردد قناة طيور الجنة على النايل سات، وهى أحد قنوات الأطفال المجانية والتي تبُث على مدار الأربعة وعشرين ساعة، وتميزت قناة طيور بيبي بمحتواها الهادف والغير مكرر مثل باقي القنوات، فتقدم كل ما هو جديد وجذاب للأطفال سواء كانت أناشيد تعليمية، أو أناشيد دينية، أو أناشيد ترفيهية ومسلية، هذا إلى جانب مجموعة مميزة من برامج الأطفال ومن أشهرهم برنامج ست البيت الصغيرة، وتعود ملكية هذه القناة إلى رجل الأعمال الأردني خالد مقداد، والآن إليكم تردد قناة طيور الجنة 2019، تابعونا.

تردد طيور الجنة 2019

ومن الجدير ذكره أن قناة طيور الجنة تعد الخيار الأول لجميع الأمهات لأنها تقدم إليهم العديد من البرامج المميزة والتي تحثهم على ممارسة الرياضة، وتعطيهم النظام الغذائي الصحي، وتعلمهم القيم الأخلاقية السامية، واتباع تعاليم ديننا الإسلامي، ونعلمهم حب الجار، والرفق بالحيوان، ومسامحة الغير، والصدق والأمانة وعدم الكذب، وجاء تردد طيور الجنة 2019 على عربسات كالتالي:

القمر الصناعي تردد القناة الاتجاه معدل الترميز نايل سات 11315 افقي 27500 عربسات 11387 افقي 27500

أغاني toyor aljanah

وتقدم قناة طيور الجنة بيبي مجموعة كبيرة من الأغاني الشيقة والجذابة والتي منها” عصومي ضرب وليد، ماما جابت بيبي، قمر سيدنا النبي، مرة طلعنا ومشينا، الحرامي النشال، الدودة، حجا والحمار، حميدو والقطة، حب اللولو، أنشودة يارب، وغيرهم”، وأيضاً تقدم برامج مثل برنامج ست البيت الصغيرة، برنامج صوتك كنز.

ومن خلال هذه الترددات أيضا يمكن استقبال قناة طيور الجنة بيبي.