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تابع تردد قناة السعودية الرياضية SPORT KSA 2019 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بدر 7 الناقلة...

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SPORT KSA – مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2019- 2020 – تابع معنا تردد قناة 2019 ، تابع تردد قناة السعودية الرياضية على الأقمار الصناعية نقدم اليوم لكل عشاق الساحرة المستديرة تردد قناة السعودية الرياضية، من أجل التمتع بمشاهدة المباريات المحلية و العالمية، ومتابعة البرامج الرياضية المتنوعة التي تقدمها القناة والذي يبحث عنها العديد من المشاهدين العاشقين لمشاهدة أهم المباريات في العالم كله وليس في الوطن العربي فقط.

 

تردد قناة السعودية الرياضية 2019

تم وضع قناة السعودية الرياضية على قائمة أكثر القنوات بحثاً عن ترددها، ويرجع سبب النجاح هو عرض المباريات الهامة الذي يبحث عنها المشاهدين.

انطلقت قناة 24 سبتمبر لعام 2002 ميلادي عن طريق الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وتخصصت في الشأن الرياضي، وأصبحت منذ انطلاقها من أهم وأشهر القنوات المتخصصة في بث المباريات وتحليلها عقب المباراة مباشرة في الاستوديو.

تردد قنوات السعودية الرياضية SPORT KSA نايل سات

التردد الاستقطاب معامل التصحيح معدل الترميز
12149    أفقي    H 27500
12284   عمودي     V 27500
12015   عمودي       V 27500

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية SD

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز
النايل سات 12149 أفقي 27500
العرب سات 12015 عمودي 27500

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية HD

لقمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز
النايل سات 12284 عمودي 27500
العرب سات 12149 أفقي 27500

تردد السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر 7

التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ
11976    أفقي 27500 5/6

أبرز المباريات التي تبث على قناة السعودية الرياضية 2019

  •     كأس خادم الحرمين الشريفين
  •     دوري الدرجة الأولى السعودي
  •     دوري المحترفين السعودي
  •     بطولات الفئات السنية السعودية لكرة القدم.
  •     كأس الخليج العربي.

أشهر  مقدمي البرامج في قناة السعودية الرياضية

  • صالح العنزي مقدم برنامج إرسال
  • ماجد التويجري مقدم برنامج مشواري.
  • مصطفى عباس مقدم برنامج صباح الرياضية.
  • مسفر الخثعمي مقدم استديو تحليلي.
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