تابع أحدث تردد قناة MBC Iraq على نايل سات وشاهد الآن أقوى البرامج على ام بى سى العراقية| قريباً...

قناة MBC Iraq نتابع معكم تردد قناة MBC Iraq استقبل بث تردد قناة “ام بي سي العراق” MBC Iraq الجديد، تعد قناة MBC Iraq التي تم إطلاقها في أوائل شهر فبراير الماضي واحدة ضمن شبكة قنوات MBC السعودية ولكنها تخصصت في عرض الدراما العراقية، وقد أصدرت إدارة قنوات ام بي سي في تصريح خاص يفيد أن محتوى قناة MBC Iraq الجديدة سيتضمن الشأن العراقي سواء برامج أو المسلسلات الدرامية التي ستذاع على شاشتها، وازداد بحيث الكثيرين من المقيمين في دولة العراق أو محبي الدراما العراقية بوجه عام عن تردد قناة MBC Iraq على قمر نايل سات الصناعي وهذا ما سنقدمه لكم خلال السطور التالية.

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تردد قناة MBC Iraq على قمر نايل سات

برامج قناة MBC Iraq خلال شهر سبتمبر 2019 فقد بدأت قناة MBC Iraq بثها لأول مرة في شهر فبراير الماضي لتنضم رسميًا لشبكة قنوات MBC صاحبة أكبر عدد من المشاهدات لما تقدمه من محتوى مميز ومتنوع يناسب جميع فئات الجمهور بمختلف اهتماماتهم، بينما اهتمت قناة MBC Iraq بعرض البرامج العراقية والمسلسلات الخليجية العراقية بوجه خاص، وتبث القناة عبر قمر نايل سات الصناعي بصورة مجانية على مدار اليوم دون تشفير أو تقطيع ولمتابعة القناة ومشاهدة كل ما يذاع على شاشة قناة MBC Iraq يجب ضبط أجهزة الاستقبال على هذا التردد:

التردد معامل الترميز الاستقطاب 12226 بجودة HD عالية 27500 أفقي 11938 بجودة SD عادية 27500 عمودي

MBC Iraq تنضم لمجموعة قنوات MBC

حرص القائمين عن قناة إم بي سي عراق على تقديم مجموعة متنوعة من البرامج الكوميدية المختلفة وكذلك برامج المرأة والتوك شو والغنائية والثقافية، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات الدرامية العراقية والمصرية أيضًا حيث ستذيع القناة على شاشتها البرامج والمسلسلات.