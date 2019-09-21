هنا أقوى أشارة لتردد قناة الرياضية السعودية 1-2 على النايل سات والعرب سات 2019 الناقلة لمباراة...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز داخل المملكة العربية السعودية، يسعدنا التواصل معكم من خلال هذا المقال الهام عن تردد قناة السعودية الرياضية 1-2 المجانية، على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات، الناقلة للدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، والتي يحرص على متابعتها الجمهور السعودي والجمهور الخليجي بصفة عامة، وأصبحت القناة من أكثر القنوات التي يحرص على متابعتها الجمهور العاشق لكرة القدم.

بدأت القناة بثها الأول يوم 16 من رجب عام 1423 هجري الموافق 24 سبتمبر 2002، ومنذ عام 2018 بدأت القناة تبث بثوب جديد ومتطور، وبالتحديد يوم 1 مارس عام 2019، تحت مسمى KSA SPORTS وأضافت KSA SPORTS+1 KSA SPORTS+2، لنقل المباريات التي تذاع في وقت واحد.

تقسيم مستويات الدوري السعودي

المستوى الأول: الهلال ، النصر ، التعاون، الأهلي.

المستوى الثاني : الشباب، الفيصلي، الرائد، الوحدة.

المستوى الثالث: الاتحاد، الفتح، الاتفاق، الفيحاء.

أبها، العادلة، الحزم، ضمك.

أهم المباريات التي ستنقل على القناة اليوم السبت

المباراة موعد المباراة المنافسة الاتفاق * الفيصلي 17.15 بتوقيت القاهرة،18.4015 بتوقيت السعودية الدوري السعودي الجولة الرابعة الاتحاد * الهلال 19.20 بتوقيت القاهرة،20.20 بتوقيت السعودية الدوري السعودي للمحترفين الجولة الرابعة أهلي جدة * الفتح 19.20 بتوقيت القاهرة ، 20.20 بتوقيت السعودية الدوري السعودي الجولة الرابعة

تستكمل اليوم مباريات الجولة الرابعة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بثلاث لقاءات قوية يأتي على رأسها لقاء قمة الجولة الرابعة، بين الاتحاد والهلال ويسعى الفريقين للفوز بالقاء.

تردد قناة السعودية الرياضية 1-2 على نايل سات وعرب سات

القمر الصناعي القناة التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز التصحيح نايل سات KSA1 KSA2 12149 H 27500 5/6 عرب سات KSA1 KSA2 12015 V 27500 5/6

الحقوق التي تمتلكها قناة السعودية الرياضية 1-2

الدوري السعودي للمحترفين.

دوري الدرجة الأولى السعودي.

كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

كأس خادم الحرمين الشريفين.

كأس الخليج العربي.

الدور التمهيدي لكأس العرب الأندية الأبطال.

بطولات الفئات السنية السعودية لكرة القدم.

سباقات الخيل والألعاب الإلكترونية.

المباريات الودية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

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أهم المعلقين والمحللين في القناة السعودية الرياضية 1-2

تضم القناة السعودية الرياضية 1-2 أشهر المعلقين والمحللين في السعودية والمنطقة العربية وأصحاب الكفاءات في التعليق والتحليل من أبرزهم ، فهد العتيبي ، بلال علام، فارس عوض، محمد النعيمي، راشد الدوسري، يوسف السلطان، عبد العزيز هوسوي، والمحللون، يوسف خميس، تركي السلطان، سلطان البرقان، خالد بدرة، طارق التايب، عبد الله الواكد، فؤاد أنور، حمزة أدريس، يوسف الثنيان.