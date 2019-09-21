متوفر الان أحدث وأجدد تردد ” قنوات افلام عربي” 2019 متنوعة بدون اعلانات على القمر...

تردد قنوات افلام عربي متنوعة بدون اعلانات حصرية، حيث تعتبر الأفلام العربية من أكثر أنواع الأفلام مشاهدة ومتابعة، وبخاصة الأفلام العربية المصرية، وهذا لأنها تعبر عن الشعب والوطن وعن معاناة الإنسان، فهي تعكس الواقع الذي نحياه، ولهذا نجد الكثير جدًا من قنوات الأفلام العربية التي تظهر وتبث باستمرار على القمر الصناعي نايل سات، ولكن هناك فئة من المشاهدين لا ترغب بمشاهدة الفواصل الإعلانية الطويلة التي تفقد المشاهد متعة المشاهدة ومتابعة الفيلم، وتجعله يشعر بالملل والرغبة في تغيير القناة بدون تكملة الفيلم المراد.

ولهذا سنقوم بعرض بعض الترددات الجديدة لقنوات تقوم بعرض الأفلام العربي بدون فواصل إعلانية ، أو تقوم بعرض فواصل إعلانية قصيرة لا تسبب حالة من الملل للمشاهد، بالإضافة إلى تردد-قنوات-الأفلام-الكلاسيكية 2019.

تردد قنوات أفلام عربي 2019 لمتابعة الأفلام العربية الحديثة

الآن مجموعة قنوات روتانا سينما

مجموعة قنوات روتانا من أولى القنوات الفضاية التي ظهرت وبادرت بفكرة وجود قناة مستقلة ذات طابع خاص تبث الأفلام العربية بشكل مجاني، بدون تشفير على مدار أربع وعشرون ساعة، بدون اعلانات كثيرة مملة، وهي تعد قناة عائلية تصلح لجميع الاعمار ولا يوجد لديها مجال لعرض المشاهد الخادشة للحياء حفاظًا على طبيعتها العائلية المحافظة،وتعتبر قناة روتانا هي الخيار الأفضل لمحبي ومتابعي الأفلام العربية سواء الحديثة والجديدة والتي تعرض على قناة روتانا سينما، أو الأفلام الكلاسيكية القديمة والتي تعرض على قناة روتانا كلاسيك.

اسم القناة القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب روتانا سينما النايل سات 11296 27500 أفقي 3/4 روتانا كلاسيك العرب سات 11843 27500 أفقي 3/4

تردد مجموعة قنوات كلاكيت المتنوعة

هناك العديد من القنوات الأخري التي ظهرت حديثُا مثل مجموعة قنوات كلاكيت سينما، وهي مجموعة قنوات شاملة تبث على القمر الصناعي النايل سات، وهي تقوم بعرض الأفلام والمسلسلات العربية بدون الفواصل المزعجة التي تسبب الملل، وهي تبث مجانًا بدون تشفير وتعرض الأفلام العربية على مدار 24 ساعة بدون توقف، وحظيت مجموعة قنوات كلاكيت بنسبة متابعة عالية من المشاهدين، منها وقناة كلاكيت أفلام وقناة كلاكيت كوميدي.

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القمر اسم القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات كلاكيت أفلام 11257 27500 5/6 (H) النايل سات كلاكيت كومدي 12521 27500 5/6 (V)

مجموعة قنوات موجة سينما

قناة موجه سينما هي قناة أثبتت وجودها بقوة على الساحة، وحظيت بمتابعة الملايين من المشاهدين ومتابعي القنوات التي تعرض الأفلام العربية، فهي عبارة عن مجموعة من القنوات منها موجة سينما، وموجة أفلام ، وموجة كلاسيك وجميعها تقوم بعرض الأفلام مجانًا وبدون تشفير على القمر الصناعي المصري نايل سات، والمميز هنا هو أن مجموعة القنوات تلك تقوم بعرض الأفلام بدون فواصل إعلانية طويلة مما يجعل المشاهد يستمتع بالمشاهدة دون إزعاج الفواصل الاعلانية، ويمكنم استقبال مجموعة قنوات موجة على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي:

اسم القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 12562 27500 عامودي (v)

تردد قنوات عربي 2019

تردد قناة روتانا سينما القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11296 27500 أفقي 3/4 عربسات 11843 27500 أفقي 3/4

تردد قناة نايل سينما : 11842 | أفقي | 27500 | 3/4

: 11842 | أفقي | 27500 | 3/4 تردد قنوات ميلودي كلاسيك ، توك توك أفلام : 10892 | أفقي | 27500 | 5/6

: 10892 | أفقي | 27500 | 5/6 تردد قناة كايرو سينما : 10775 | أفقي | 27500 | 1/2

: 10775 | أفقي | 27500 | 1/2 تردد قنوات تايم تاكسي ، تايم فيلم : 10873 | عامودي | 27500 | 3/4

: 10873 | عامودي | 27500 | 3/4 تردد قناة بانوراما فيلم : 11219 | أفقي | 27500 | 1/2

: 11219 | أفقي | 27500 | 1/2 تردد قنوات بيروت سينما ، البيت بيتك سينما ، تايم سينما : 11257 | أفقي | 27500 | 3/4

: 11257 | أفقي | 27500 | 3/4 تردد قناة سيما شبرا بالاس : 11353 | عامودي | 27500 | 3/4

: 11353 | عامودي | 27500 | 3/4 تردد قنوات بيروت افلام ، سما سينما ، المصراوية افلام ، ستار سينما 1، 2 : 11525 | أفقي | 27500 | 5/6

: 11525 | أفقي | 27500 | 5/6 تردد قنوات سيما علي بابا ، توك توك سيما ، دربكة افلام ، حبيشة سينما : 11602 | عامودي | 27500 | 3/4

: 11602 | عامودي | 27500 | 3/4 تردد قنوات تيتو ، تايم زمان : 11054 | أفقي | 27500 | 5/6

: 11054 | أفقي | 27500 | 5/6 تردد قناة دربكة سينما : 11075 | عامودي | 27500 | 3/4

: 11075 | عامودي | 27500 | 3/4 تردد قناة سيما : 12034 | أفقي | 27500 | 3/4

: 12034 | أفقي | 27500 | 3/4 تردد قنوات وسط البلد ، سيما الزعيم ، كايرو فيلم ، دوللي سينما ، موجه سينما ، موجه أفلام ، مصر العرب ، مصر سينما ، بانوراما سينما ، العاصمة : 11095 | أفقي | 27500 | 3/4

: 11095 | أفقي | 27500 | 3/4 تردد قنوات كايرو أفلام ، هوليود زمان ، شنبو زمان ، ايه ار تي أفلام ، جالاكسي سينما ، شنبو أفلام ، ليالي سينما ، كايرو زمان ،عفروتو أفلام ، هوليود أفلام ، القشاش : 11116 | عامودي | 27500 | 2/1

: 11116 | عامودي | 27500 | 2/1 تردد قنوات كايرو وان ، تايم اخترنا لك ، قلب الاسد ، abc سينما ، ابلة فاهيتا ، بليودي افلام ، سينما 1 ، سينما 2 ، حلاوة روح ، تتح ، الجمهور سينما : 11137 | أفقي | 27500 | 3/4

: 11137 | أفقي | 27500 | 3/4 تردد قناة سيما علي بابا ، وتوك توك سيما ، ودربكة افلام ، وحبيشة سينما : 11602 | عامودي | 27500 | 3/4

: 11602 | عامودي | 27500 | 3/4 تردد قناة دوللى سينما : 11096 | أفقى | 27500.

: 11096 | أفقى | 27500. تردد قناة تيتو ، وتايم زمان : 11054 | أفقي | 27500 | 5/6

: 11054 | أفقي | 27500 | 5/6 تردد قناة دربكة سينما : 11075 | عامودي | 27500 | 3/4

: 11075 | عامودي | 27500 | 3/4 تردد قناة سيما : 12034 | أفقي | 27500 | 3/4

قنوات الافلام جديدة 2019

تردد قنوات: روتانا سينما KSA + روتانا سينما EGY + روتانا كلاسيك تبث على تردد 11296 أفقى أو H معامل ترميز 27500.

تبث على تردد 11296 أفقى أو H معامل ترميز 27500. قناتى: نايل سينما + نايل كوميدى

تبثان على تردد 11843 أفقى أو H معامل ترميز 27500.

تبثان على تردد 11843 أفقى أو H معامل ترميز 27500. قناة: موجة كوميدى

تبث على تردد 12380 أفقى أو H معامل ترميز 27500.

تبث على تردد 12380 أفقى أو H معامل ترميز 27500. قناة: سيما

تبث على تردد 12034 أفقى أو H معامل ترميز 27500.

تبث على تردد 12034 أفقى أو H معامل ترميز 27500. قناة: كايرو سينما

تبث على تردد 10777 أفقى أو H معامل ترميز 27500.

تبث على تردد 10777 أفقى أو H معامل ترميز 27500. قناة: بانوراما فيلم

تبث على تردد 11219 أفقى أو H معامل ترميز 27500.

تبث على تردد 11219 أفقى أو H معامل ترميز 27500. قنوات: سينما 2 + البيت بيتك + الكبير افلام + ليالى سينما

تبث جميعها على تردد 11258 أفقى أو H معامل ترميز 27500.

تبث جميعها على تردد 11258 أفقى أو H معامل ترميز 27500. قنوات: سينما 1 + ام كلاسيك + سينما برو + توك توك أفلام

تبث جميعها على تردد 10892 أفقى أو H معامل ترميز 27500.

تبث جميعها على تردد 10892 أفقى أو H معامل ترميز 27500. قنوات: ام سينما + ستار سينما 1 & 2 + بيلودى أفلام + المصراوية أفلام

تبث جميعها على تردد 11526 أفقى أو H معامل ترميز 27500.

تبث جميعها على تردد 11526 أفقى أو H معامل ترميز 27500. قنوات: فور جى فيلم + فور جى سيما + فور جى أفلام + فور جى كلاسيك + سينما تيوب + سيما تيوب + جولد + حكاية + تتح + الأسطورة

تبث جميعها على تردد 11179 أفقى أو H معامل ترميز 27500.

تردد قنوات أفلام عربي بدون فواصل إعلانية

قناة سيما مصر تبث على تردد H 11095

قناة سيما تبث على تردد H 12034

قناة كايرو وان تبث على تردد V 11137

قناة ارت افلام تبث على تردد V 11137

قناة اونست افلام تبث على تردد H 11095

تردد باقة قنوات أفلام عربي 2019

سنقدم لكم بعض ترددات القنوات العربية الأخري التي تقوم بعرض أفلام عربية متنوعة بين الجديد والقديم مع ملاحظة أنه تتفاوت مدة عرض الاعلانات عليها.