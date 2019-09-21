الان تحديث أجدد تردد قناة دبي وان HD على النايل سات والعرب سات سبتمبر 2019….Dubai one TV شاهد...

قناة دبي وان Dubai one TV، من القنوات الإماراتية المتميزة على النايل سات والعرب سات ، حيث تعد قناة دبي وان من أبرز قنوات الأفلام المتميزة، فهي من القنوات التي تبث أفلام أجنبية على مدار اليوم بالمجان، لكل عشاق الأفلام الأجنبية المتنوعة، كذلك قد نجد مشاهدين ومتابعين لها من الوطن العربي، لذا قامت إدارة القناة، بتحديث تردد القناة ونقلها إلى تردد جديد يعمل بتقنية HD، حتى يستمتع المشاهدين بجودة صوت وصورة واضحة.

# معلومات عن قناة دبي وان

انطلقت قناة دبي وان عبر الفضائيات عام 2004، لتنطلق بتقديم محتوى هادف راقي يهم المجتمع العربي حول، ويلبي من خلاله كافة متطلبات الأسرة، فقناة دبي وان من القنوات العربية التي تسعي باستمرار على أن تكون في مقدمة القنوات الفضائية، كونها تنتمي لأكبر مؤسسة إعلامية هي دبي للإعلام.

حيث حازت قناة دبي One، على إعجاب المشاهدين حول العالم طوال السنوات الماضية، وحتى الآن فهي تقدم خدمات إعلامية متنوعة باللغة الإنجليزية، وبالعربية أيضاً، للمهتمين بهذه الخدمات، وخاصةً المغتربين في البلاد الأجنبية، فهي عادةً تعرض 3 أفلام أجنبية كل يوم، ومترجمة باللغة العربية، وكلها جديدة وحصرية.

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كما تعرض قناة دبي One هذه الأفلام على قناة غير مشفرة ومجانية لكافة المشاهدين عبر القمر الصناعي نايل سات.

مسلسلات قناة دبي One

لم تقتصر قناة دبي على عرض الأفلام الأجنبية فقط، بل قامت بعرض العديد من المسلسلات الأجنبية، التركية، والمكسيكية، والتي حازت على اعجاب العديد من المشاهدين المهتمين بمشاهدة هذا النوع من المسلسلات، بالإضافة إلى مشاهدة متميزة من خلال تقنية HD، ومن هذه المسلسلات:

مسلسل The Catch.

مسلسل La Done.

المسلسل التركي أحبك ولكن.

مسلسل Code Black S1.

برامج قناة دبي One

اعتادت قناة دبي ون على النجاح المستمر من خلال عرض أجدد البرامج والأفلام المتنوعة، حيث أثبتت وجودها من ضمن العديد من القنوات الإماراتية والعربية الأخرى، ونجحت في عرض برامجها المختلفة السياسية، والحوارية، مثل:

برنامج ذا فيو.

برنامج Studio One.

برنامج روزويل.

برنامج تيارا بانكس.

أحدث ترددات قناة دبي One عبر القمر الصناعي نايل سات 2019

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح 12418 27500 أفقي 4/3

أحدث ترددات قناة دبي One عبر القمر الصناعي عرب سات 2019

التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل التصحيح 12130 27500 رأسي 4/3

مستمرين معكم عبر التحديثات لتقديم أحدث ترددات قناة Dubai one TV على مدار الساعة، وفي حال حدوث تعديل أو تغير على تردد القناة سوف نكون أول من نخبركم به، فتابعونا