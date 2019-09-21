مباشر تحديث تردد قناة سودان بكرة SUDAN BUKRA مباشر على النايل سات 2019 … أحدث القنوات...

الان لمتابعة أخبار السودان وكافة تطورات الاعتصام في السودان من خلال التعرف على تردد قناة سودان بكرة على النايل سات، تردد قناة سودان بكرة Sudan Bukra متاح الآن على القمر الصناعي نايل سات قناة سودان بكره، حيث أنها من القنوات المتخصصة في المجال الإخبارية وذلك بسبب إقبال الكثير من المتابعين في جميع أنحاء العالم للاطلاع على الأخبار الخاصة بالسودان وذلك بسبب كافه الأحداث التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة، حيث ان القناة متواجدة على القمر الصناعي النايل سات عبر التردد الخاص بها وهي تعمل بتقنيه sd بالإضافة إلي توفرها من ضمن قنوات الحزمة العامة وبذلك تكون متاحة لجميع متابعي النايل سات في جميع أنحاء العالم ، قناة سودان بكرة .

– تردد قناة سودان بكرة على النايل سات 2019

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تردد قناة Sudan Bukra

تقوم القناة بالبث من خلال الجودة العادية SD ولذلك يمكن استقبالها بكل سهوله على جميع أنواع الريسيفرات الديجيتال، ولا يشترط أن يتوفر ريسيفر بتقنيه hd لكي يتم استقبال القناة على النايل سات، ويتم القيام بعمل البحث عن القناة عن طريق كتابه اسم SUDAN BUKRA على جهاز الريسيفر .

معلومات عن تردد قناة سودان بكرة

حتى الآن مازالت القناة تحت وضعية البث التجريبي وتقوم بعمل عرض اللوجو والصور الخاصة بالقناة فقط، حيث تلمح القناة إلي الافتتاح خلال الأيام القريبة القادمة بسبب الأحداث الجارية في السودان وغيرها من التطورات والأخبار الموجودة في العالم العربي، ومن المؤكد أن يكون المحتوى الذي تقدمه القناة من النوعية الإخبارية فقط وذلك يتبين من شكل اللوجو الخاص بالقناة حيث انه من المتوقع أن تنال القناة الكثير من الشعبية من بين القنوات الإخبارية الأخرى، وتقدم القناة خدمة البث بشكل مجاني علي النايل سات لكافة الأشخاص الراغبة في تنزيل تردد القناة ومشاهدتها في أي وقت بكل سهولة .

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أحدث تردد لقناة سودان بكرة علي النايل سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز 11636 عمودي v 27500

تردد قناة سودان بكرة Sudan Bukra على نايل سات

قناة سودان بكرة، هي قناة إخبارية مختصة بالشأن السودان، تقدم متابعة خاصة وحصرية لمجريات الأحداث في السودان، حيث تتواصل مع الكثير من الصحفيين والشباب المهتمين في نقل الصورة الحقيقة لمجريات المظاهرات والاحتجاجات التي تجوب المدن والمناطق السودانية.

تردد قناة سودان بكرة

القمر النايل سات

التردد 11636

الاتجاه أفقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/2

طريقة برمجة واستقبال تردد قناة سودان بكره على النايلسات

يمكن وبسهولة استقبال تردد القناة عن طريق اتباع الخطوات التالية:- التأكد من ضبط الطبق ناحية قمر نايل سات.من ريموت الرسيفر يتم الضغط على زر menu والدخول لقائمة التركيب installation.اختيار اسم القمر الصناعي المصرى نايل سات Nilesat.الدخول الى قائمة الترددات واضافة تردد جديد add new tp.فى خانة التردد تكتب التردد 11636.فى خانة معدل الترميز أو symbol rate نكتب 27500.فى خانة الاستقطاب أو polarization نختار رأسي أو ver.نقوم بالبحث عن التردد فتظهر القناة باسم sudan bukra.برامج ومحتوى قناة سودان بكره

قناة سودان بكرا تبث بالجودة العادية SD، فيمكن استقبالها بسهولة تامة على اى نوع ريسيفر ديجيتال ولا يلزم توفر ريسيفر اتش دى لاستقبال القناة على القمر المصرى نايل سات. وتظهر القناة أثناء إجراء عملية بحث عن القناة بالريسيفر باسم Sudan Bukra.

فى حالة حدوث مشكلة فى استقبال القناة يرجى ترك تعليق وباذن الله ساقوم بالرد على جميع التساؤلات.

وسنكون معكم عبر التحديثات، لتوفير كل جديد حول قناة سودان بكرة الجديدة، فتابعونا.