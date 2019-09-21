هنا أقوى أشارة الآن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2019 على نايل سات ومتابعة مباريات...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في مصر والوطن العربي يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي لمتابعة أخر الأخبار الرياضية على مستوى العالم ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد للقناة وأهم المنافسات التي تتابع أخبارها وأهم البرامج التي تبث من خلال شاشتها.

قناة بي إن الإخبارية هي قناة متخصصة في نقل الأخبار الرياضية ومتابعة أهم الأحداث التي تبث عبر شبكة قنوات بي إن وتبث برامج نقاشية وتحليلية.

تستأنف اليوم مباريات الدوريات الأوروبية بعد فترة التوقف، نتيجة أقامة مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ففي البريمرليج تستكمل مباريات الجولة السادسة التي بدأت أمس، وتقام عدة لقاءات أهمها لقاء مانشستر سيتي ضد واتفورد.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة للمباراة المنافسة ليستر سيتي * توتنهام 13.30 بتوقيت القاهرة، 14.30 بتوقيت السعودية بي إن HD 2 الدوري الانجليزي إيفرتون * شيفلد يونايتد 16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت السعودية بي إن HD 1 الدوري الانجليزي بيرنلي * نوريتش سيتي 16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت السعودية بي إن HD الدوري الانجليزي مانشستر سيتي * واتفورد 16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت السعودية بي إن HD 2 الدوري الانجليزي نيوكاسل * برايتون 18.30 بتوقيت السعودية،19.30 بتوقيت السعودية بي إن HD 2 الدوري الانجليزي

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية