“بجودة وتقنية sd” تردد قناة بانوراما يوم Panorama Youm الجديدة سبتمبر 2019

أطلقت شبكة قنوات بانوراما قناة جديدة بجودة sd متخصصة في عرض المسلسلات الهندية وجميع المسلسلات الدرامية المتنوعة، وبات الجميع يبحث عن تردد قناة بانوراما يوم Panorama Youm الجديدة بتحديث سبتمبر 2019 على النايل سات، وخاصة مع انتشار المسلسلات الهندية وارتباط الجمهور المصري بها لتميزها في عرض الكثير من القضايا الاجتماعية بأسلوب شيق، وكذلك الدراما الرومانسية وغيرها من المضامين المحببة للجماهير، وتهتم قناة بانوراما يوم بعرض مسلسلات الإنتاج المشترك والتي تتعدى عدد حلقات المسلسل لأكثر من 60 حلقة وأجزاء متعددة.

بدء رجل الأعمال مهدي عويس عبد العظيم، انطلاق قناة بانوراما يوم ضمن مجموعة قنوات بانوراما دراما لتكون متخصصة في عرض المسلسلات المختلفة سواء درامية أو كوميدية أو رومانسية، مصرية أوعربية أو هندية أوتركية مدبلجة باللغة عربية، ونقدم لكم في هذا المقال تردد قناة بانوراما يوم Panorama Youm الجديدة ونتمنى لكم متابعة ممتعة لكثير من المسلسلات التى تعرض على مدار ساعات اليوم.

ترددات قنوات بانوراما اليوم الجديدة على نايل سات

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تضم مجموعة قنوات بانوراما العديد من القنوات الفضائية المتخصصة في مختلف المضامين، ومنها الآتي:

قناة بانوراما فيلم.

قناتين بانوراما للمسلسلات بجميع أنواعها، وهما قناة (بانوراما دراما 1) وقناة (بانوراما دراما 2).

قناة مخصصة للطبخ وهي قناة (بانوراما فود).

ومجددًا قناة “بانوراما يوم” والتي أطلقت مؤخراً، ونقدم ترددها لكم.

تردد قناة بانوراما يوم Panorama Youm

تستطيعون ضبط أحدث تردد قناة بانوراما سبتمبر 2019 على أجهزة الاستقبال “الريسيفرات” في دقائق معدودة من خلال جدول تفصيلي يضم كافة رموز الترد د على القمر الصناعي الشهير النايل سات، على النحو التالي:

القمر التردد – الجودة FEC/SR معدل الترميز نايل سات 11096 – SD H – 5/6 27500

تردد قناة بانوراما فيلم

تعتبر قناة متنوعة تعرض احدث الأفلام العربية الجديدة والحصرية بالإضافة إلى الأفلام القديمة أفلام الزمن الجديد، ونستطيع استقبالها على القمر نايل سات على التردد التالي:

سم القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ بانوراما فيلم 11219 27500 افقي H 3/4

تردد قناة بانوراما يوم

اسم القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ بانوراما يوم 12562 27500 رأسي H 3/4

تردد قناة بانوراما دراما

اسم القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ دراما 1 12343 27500 رأسي H 3/4

تردد قناة بانوراما 2

اسم القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ دراما 2 12343 27500 رأسي H 5/6

تردد قناة بانوراما فود

اسم القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ بانوراما فود 12343 27500 رأسي H 5/6

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