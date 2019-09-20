“إحداثيات” تردد قناة إذاعة الشباب والرياضة المصرية “108fm shabab” تحديث...

تردد قناة إذاعة الشباب والرياضة على نايل سات، والتي تعتبر من أهم قنوات الراديو لدي عشاق الرياضة بوجه عام والساحرة المستديرة بوجه خاص، حيث تحظى قناة الشباب والرياضة بمعدلات بحث كبرى في حال إذاعة مباريات مشفرة على القنوات الفضائية تخص المنتخب المصري أو أحد الأندية المصرية خاصة نادي الأهلي والزمالك، لذلك قد قررنا إعداد هذا التقرير والذي نعرض عليكم من خلاله التردد الجديد الحالي للقناة الإذاعية الشباب والرياضة المصرية، فهي القناة الإذاعية الأكثر انتشارا بمصر، حيث يتابعها عشاق ومتابعي القنوات الإذاعية الرياضية.

كما تعرض قناة الشباب والرياضة الإذاعية البرامج والأغاني الشبابية ذات الشعبية الكبيرة، كما تقوم إذاعة الشباب والرياضة أيضا بمتابعة أهم الأحداث والأخبار الرياضية، وتغطي تلك الأحداث تغطية حية ومباشرة، خاصة لمباريات الدوري والكأس المصري، والبطولات الأفريقية والدولية الكبرى، كما تقدم قناة الشباب والرياضة أفضل الاستوديوهات التحليلية للمباريات، وذلك قبل وأثناء وبعد كل مباراة.

تردد قناة إذاعة الشباب والرياضة المصرية على نايل سات

وتجدر الإشارة أن بداية بث إذاعة الشباب والرياضة المصرية كان في عام 1975، ومنذ ذلك الحين تكتسب قناة الشباب والرياضة الإذاعية جمهور كبير، حتى أصبحت حالياُ أعلي المحطات الإذاعية متابعة بمصر، كما يحرص على متابعتها المصريين المغتربين بالخارج، فالقناة تعتبر همزة وصل بين هؤلاء المغتربين ووطنهم، ودائما ما يلمع بريق قناة الشباب والرياضة، خاصة لمن لم يسعفه الوقت بمشاهدة أحداث ومباريات رياضية هامة، فيمكن متابعة تلك المباريات عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة.

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القناة إذاعة الشباب والرياضة القمر الصناعي nilesat التردد الحالي / Freq 11765 معدل الترميز / FEC 5/6 الاستقطاب / Pol h معامل تصحيح الخطأ / sr 27500

التردد:- 108 FM / AM لمتابعة جميع أخبار ومباريات الدوري المصري في الموسم الجديد 2018، ومباريات فريق الأهلي، والذي تقوم إذاعة الشباب والرياضة ببثها، والتعرف أيضا على برامج المحطة الإذاعية متابعة إذاعة الشباب والرياضة على الموبايل قم بتعليق القنوات الأخرى حتى لا تشوش على بث إذاعة الشباب والرياضة. يتم بعدها تحميل التردد الإذاعي بسهولة. كما يمكنك الضغط على “Ctrl+D” لتحفظ القناة لديك لمعاودة تشغيلها بسهولة دون الحاجة لضبط التردد من جديد. لتحميل المحطة من جديد بشكل تلقائي اضغط “F5”. أقرأ أيضا وتعرف على: ترددات جميع قنوات القمر نايل سات الجديدة “تحديث سبتمبر 2019” التردد السحري لتنزيل وتحميل جميع الترددات بضغطة واحدة

وبذلك نكون من خلال هذا التقرير وما قدمناه من معلومات سابقة، يمكن لمتابعينا الاستمتاع مع تردد قناة الشباب والرياضة، ومتابعة الأحداث والمباريات، خاصة في حال عرض تلك المباريات على القنوات المشفرة.