الباقة كاملة || تردد قناة دبي الرياضية الجديد Dubai TV “سبتمبر 2019” قناة سما دبي .. نور...

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Dubai TV تردد قناة دبي الرياضية الجديد تردد قناة «دبي الأولى» تردد قناة «سما دبي» تردد قناة «نور دبي» تردد قناة «دبي الرياضية» تردد قناة «دبي ريسينج» تردد قناة «دبي ون» تردد قناة «دبي زمان» تردد قناة «دبي دراما» وغيرها الكثير من مجموعة شبكة ترددات دبي العديدة والمتنوعة، فهي مجموعة قنوات متميزة تتبع ملكيتها لشركة دبي للإعلام، وتجدر الإشارة إلى انه تم وضع لبنة مجموعة دبي عام 1992، وتؤل ملكية الشبكة لنائب حاكم إمارة دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتزخر شبكة قنوات دبي بالمحتوى المتميز والشامل لجميع متطلبات المشاهدين واهتماماتهم، فتجد على رأس القنوات الهامة التابعة لباقة ترددات دبي، قنوات دبي الرياضية المتنوعة والعديدة، ذات المشاهدات القياسية، وكذلك قنوات الدراما للمسلسلات والأعمال الفنية الدرامية، فمنها المفتوحة والمشفرة، وتهتم شبكة قنوات دبي أيضا بالقنوات الوثائقية والإخبارية، ولها قناة ناطقة باللغة الانجليزية.
ويعرض لكم من خلال هذا التقرير الشامل والجامع جميع ترددات قنوات دبي بشكل مُفصل، وذلك حتى تتمكن الجماهيرية العربية العاشقة لباقة قنوات دبي من الاطلاع على جميع الترددات التي تحويها الشبكة، خاصة بعدما توسعت شعبية مجموعة قنوات دبي، وأصبح الاستمتاع بجميع برامج وفقرات وأفلام القنوات، هدف للمشاهد العربي بجميع البلدان العربية.
ترددات قنوات دبي 2019
تنتشر ترددات قنوات دبي على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وكذلك الهوت بيرد، وذلك لضمان تغطية أفضل لجميع المنطقة العربية، ومنطقة الخليج وينتشر نطاق تغطية القنوات حتى كافة الدول الأوروبية وجنوب شرق آسيا، وكذلك أميركا الشمالية والجنوبية واستراليا، بأوسع نطاق لترددات البث لقنوات دبي للإعلام، ويتابع جميع محبيا لقنوات ومتابعي أهم الأخبار العربية والعالمية على مجموعة القنوات المتميزة الصفحة الرسمية لقنوات دبي على فيس بوك.
ترددات مجموعة قنوات دبي 2019 Dubai TV
|المدار
|القمر الصناعي
|التردد
|معامل التصحيح
|معدل الترميز
|النايل سات
|12418 H
|3/4
|27500
|13E
|الهوت بيرد سات
|11747 H
|3/4
|27500
|7W
|النايل سات
|11785 V
|3/4
|27500
|26E
|يوتل سات
|12322 V
|5/6
|27500
|العرب سات على بدر 4
|12130 V
|3/4
|27500
|100.5E
|آسيا سات
|3660 V
|3/4
|27500
قنوات شبكة دبي وكافة الترددات الخاصة بها
|قناة دبي الأولي
|11785 • V عمودي • 27500
|قناة سما دبي
|11785 • V عمودي • 27500
|قناة دبي دراما
|12322 • V عمودي • 27500
|قناة دبي وزمان
|12322 • V عمودي • 27500
|قناة دبي one tv
|11785 • V عمودي • 27500
|قناة نور دبي
|12226 • H أفقى • 2750
|قناة Dubai Sports 1
|11785 • V عمودي • 27500
|قناة Dubai Sports 2
|12226 • H أفقى• 27500
|قناة Dubai Sports HD 1 & 2
|12322 • V عمودي • 27500
|Dubai Sports HD 2 OSN Package – Channel No 682
|12092 • V عمودي • 27500
|Dubai Racing
|11785 • V عمودي • 27500
وبذلك يتابع جميع محبي برامج دبي الأولى والثانية، وقناة دبي وان، الناطقة باللغة الإنجليزية، والقنوات الرياضية، والتي تعرض مباريات الدوري الإماراتي والبطولة العربية للأندية، وقنوات الدراما، جميع ترددات قنوات دبي على الأقمار الصناعية عرب سات ويوتاه سات ونايل سات وكذلك الهوت بيرد.
|Satellite
|Frequency
|Symbol Rate
|F.E.C
|Polarisation
|Transponder
|Modulation
|Hot Bird
|11,747
|27,500
|3/4
|H
|51
|13E
|Nilesat 201
|11,785
|27,500
|3/4
|V
|4
|7W
|Eutelsat – HD
|12322
|27,500
|5/6
|V
|E32
|26E
|Bader-4
|12,130
|27,500
|3/4
|V
|26E
|Asiasat5
|3,660
|27,500
|3/4
|V
|c1v
|100.5E
وتجدر الإشارة إلى أن انطلاقة شبكة قنوات دبي جاءت بعد عملية التطوير الشاملة التي لحقت بكل التقنيات الخاصة بقنوات دبي، حيث تنوعت القنوات وشملت ما يلي من ترددات قنوات دبي:
- تردد قناة «دبي الأولى»
- تردد قناة «سما دبي»
- تردد قناة «نور دبي»
- تردد قناة «دبي الرياضية»
- تردد قناة «دبي ريسينج»
- تردد قناة «دبي ون»
- تردد قناة «دبي زمان»
- تردد قناة «دبي دراما»
ومما سبق نستخلص أن شبكة قنوت دبي تضم بين جنباتها ثماني قنوات تعتبر هي الركيزة والعمود الفقري لمجموعة قنوات دبي، كما تضم شبكة دبي أيضا العديد من القنوات الإذاعية، وكذلك القنوات الرقمية، والتي تعمل وفق أحدث التقنيات العالمية، وهذا ما أحدث نقلة نوعية في عالم الإعلام الإماراتي، أما عن مدير شبكة قنوات دبي، فهو أحمد سعيد المنصوري المدير العام للقنوات التلفزيونية والإذاعية في مؤسسة دبي للإعلام.
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فجميع الاستوديوهات التابعة لمجموعة قنوات دبي قد تم تطورات تواكب أحدث التقنيات العالمية، خاصة تقنية «اتش دي»، وتعد الشبكة في الوقت الحالي منارة إعلامية عربية كبرى، وتمتلك الشبكة عدداً كبيراً من الإعلاميين المتميزين.