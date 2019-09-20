الباقة كاملة || تردد قناة دبي الرياضية الجديد Dubai TV “سبتمبر 2019” قناة سما دبي .. نور...

Dubai TV تردد قناة دبي الرياضية الجديد تردد قناة «دبي الأولى» تردد قناة «سما دبي» تردد قناة «نور دبي» تردد قناة «دبي الرياضية» تردد قناة «دبي ريسينج» تردد قناة «دبي ون» تردد قناة «دبي زمان» تردد قناة «دبي دراما» وغيرها الكثير من مجموعة شبكة ترددات دبي العديدة والمتنوعة، فهي مجموعة قنوات متميزة تتبع ملكيتها لشركة دبي للإعلام، وتجدر الإشارة إلى انه تم وضع لبنة مجموعة دبي عام 1992، وتؤل ملكية الشبكة لنائب حاكم إمارة دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتزخر شبكة قنوات دبي بالمحتوى المتميز والشامل لجميع متطلبات المشاهدين واهتماماتهم، فتجد على رأس القنوات الهامة التابعة لباقة ترددات دبي، قنوات دبي الرياضية المتنوعة والعديدة، ذات المشاهدات القياسية، وكذلك قنوات الدراما للمسلسلات والأعمال الفنية الدرامية، فمنها المفتوحة والمشفرة، وتهتم شبكة قنوات دبي أيضا بالقنوات الوثائقية والإخبارية، ولها قناة ناطقة باللغة الانجليزية.

ويعرض لكم من خلال هذا التقرير الشامل والجامع جميع ترددات قنوات دبي بشكل مُفصل، وذلك حتى تتمكن الجماهيرية العربية العاشقة لباقة قنوات دبي من الاطلاع على جميع الترددات التي تحويها الشبكة، خاصة بعدما توسعت شعبية مجموعة قنوات دبي، وأصبح الاستمتاع بجميع برامج وفقرات وأفلام القنوات، هدف للمشاهد العربي بجميع البلدان العربية.

ترددات قنوات دبي 2019

تنتشر ترددات قنوات دبي على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وكذلك الهوت بيرد، وذلك لضمان تغطية أفضل لجميع المنطقة العربية، ومنطقة الخليج وينتشر نطاق تغطية القنوات حتى كافة الدول الأوروبية وجنوب شرق آسيا، وكذلك أميركا الشمالية والجنوبية واستراليا، بأوسع نطاق لترددات البث لقنوات دبي للإعلام، ويتابع جميع محبيا لقنوات ومتابعي أهم الأخبار العربية والعالمية على مجموعة القنوات المتميزة الصفحة الرسمية لقنوات دبي على فيس بوك.

ترددات مجموعة قنوات دبي 2019 Dubai TV

المدار القمر الصناعي

التردد معامل التصحيح

معدل الترميز النايل سات 12418 H 3/4 27500 13E الهوت بيرد سات 11747 H 3/4 27500 7W النايل سات 11785 V 3/4 27500 26E يوتل سات 12322 V 5/6 27500 العرب سات على بدر 4 12130 V 3/4 27500 100.5E آسيا سات 3660 V 3/4 27500

قنوات شبكة دبي وكافة الترددات الخاصة بها

قناة دبي الأولي 11785 • V عمودي • 27500 قناة سما دبي 11785 • V عمودي • 27500 قناة دبي دراما 12322 • V عمودي • 27500 قناة دبي وزمان 12322 • V عمودي • 27500 قناة دبي one tv 11785 • V عمودي • 27500 قناة نور دبي 12226 • H أفقى • 2750 قناة Dubai Sports 1 11785 • V عمودي • 27500 قناة Dubai Sports 2 12226 • H أفقى• 27500 قناة Dubai Sports HD 1 & 2 12322 • V عمودي • 27500 Dubai Sports HD 2 OSN Package – Channel No 682 12092 • V عمودي • 27500 Dubai Racing 11785 • V عمودي • 27500

وبذلك يتابع جميع محبي برامج دبي الأولى والثانية، وقناة دبي وان، الناطقة باللغة الإنجليزية، والقنوات الرياضية، والتي تعرض مباريات الدوري الإماراتي والبطولة العربية للأندية، وقنوات الدراما، جميع ترددات قنوات دبي على الأقمار الصناعية عرب سات ويوتاه سات ونايل سات وكذلك الهوت بيرد.

Advertisements

Satellite Frequency Symbol Rate F.E.C Polarisation Transponder Modulation Hot Bird 11,747 27,500 3/4 H 51 13E Nilesat 201 11,785 27,500 3/4 V 4 7W Eutelsat – HD 12322 27,500 5/6 V E32 26E Bader-4 12,130 27,500 3/4 V 26E Asiasat5 3,660 27,500 3/4 V c1v 100.5E

وتجدر الإشارة إلى أن انطلاقة شبكة قنوات دبي جاءت بعد عملية التطوير الشاملة التي لحقت بكل التقنيات الخاصة بقنوات دبي، حيث تنوعت القنوات وشملت ما يلي من ترددات قنوات دبي:

تردد قناة «دبي الأولى» تردد قناة «سما دبي» تردد قناة «نور دبي» تردد قناة «دبي الرياضية» تردد قناة «دبي ريسينج» تردد قناة «دبي ون» تردد قناة «دبي زمان» تردد قناة «دبي دراما»

ومما سبق نستخلص أن شبكة قنوت دبي تضم بين جنباتها ثماني قنوات تعتبر هي الركيزة والعمود الفقري لمجموعة قنوات دبي، كما تضم شبكة دبي أيضا العديد من القنوات الإذاعية، وكذلك القنوات الرقمية، والتي تعمل وفق أحدث التقنيات العالمية، وهذا ما أحدث نقلة نوعية في عالم الإعلام الإماراتي، أما عن مدير شبكة قنوات دبي، فهو أحمد سعيد المنصوري المدير العام للقنوات التلفزيونية والإذاعية في مؤسسة دبي للإعلام.

أقرأ أيضا وتعرف على:

“إحداثيات” تردد قناة النادي الأهلي الجديد ومباراة اليوم في كأٍس السوبر الأهلي ضد الزمالك على القمر نايل سات

فجميع الاستوديوهات التابعة لمجموعة قنوات دبي قد تم تطورات تواكب أحدث التقنيات العالمية، خاصة تقنية «اتش دي»، وتعد الشبكة في الوقت الحالي منارة إعلامية عربية كبرى، وتمتلك الشبكة عدداً كبيراً من الإعلاميين المتميزين.