ظبط إشارة ⏩ تردد قناة mbc 5 إم بي سي فايف على النايل سات| مفاجأة البث التجريبي المسلسل التركي اصطدام...

أعلنت مجموعة قنوات إم بي سي mbc عن بث قناة جديدة موجه لدول المغرب العربي، وسنقدم لكم تردد قناة mbc 5 إم بي سي فايف ، وهي موجه لدول ” المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا”، وستبث على القمر الصناعي نايل سات والعربسات بدر، وستطلق يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2019، وستضم القناة مجموعة من البرامج الترفيهية والمسلسلات، وأيضا سيبث عليها مسلسل تركي جديد وهو مسلسل اصطدام، وينتظر الكثير من مشاهدين مجموعة قنوات mbc، بث القناة الجديدة ومشاهدتها، ومعرفة البرامج التي ستبث على القناة خاصة المسلسلات سواء المغربية أو التركية أو العربية.

الجدير بالذكر أن مجموعة القنوات تضم قنوات مختلفة ومتنوعة، هناك قناة يتم عرض الأفلام الأجنبية عليها وقناة أخرى للأفلام الأكشن، وقناة تعرض المسلسلات العربية والخليجية والكويتية، وقناة خاصة ببث البرامج الترفيهية المختلفة، وقناة مخصصة للدراما الهندية من أفلام ومسلسلات.

تردد قناة mbc 5 إم بي سي فايف

ومع قرب افتتاح القناة وهو يوم السبت 21/9 يهتم الناس بمعرفة ما سيتم بثه عليها، ومنها مسلسل مغربي جديد ملئت اعلاناته الشوارع، ورغم ذلك لم يعلن اسمه إلى الآن، والمسلسل من بطولة” محمد الجم، و نزهة الركراكي، وعزيز حطاب، ونخبة أخرى من الممثلين والنجوم.

أما المفاجأة الثانية فهي بث القناة لمسلسل تركي جديد لم يعرض على شاشات قنوات mbc سابقا، وهو مسلسل اصطدام، ولكن تساءل البعض حول هل ستعود قنوات mbc بعرض المسلسلات التركية مرة أخرى، خاصة بعد توقف قناة mbc 4 عن عرض الدراما التركية من فترة طويلة.

تردد قناة إم بي سي فايف mbc 5 على النايل سات

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يمكنكم استقبال تردد القناة على النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد الاستقطاب درجة الترميز 11559 V 27500

تردد قناة mbc 5 على عربسات بدر

شاهد: تردد قنوات mbc.

يمكنكم استقبال تردد قناة mbc 5 إم بي سي فايف على عربسات بدر 5 عبر التردد التالي:

التردد 112284. درجة الترميز 27500. الاستقطاب V.

تمتلك القناة مجموعة قنوات مختلفة منها ” mbc 1، mbc 4، بجانب mbc دراما، و mbc بوليوود، و mbc هندي، وغيرها الكثير من القنوات الخاصة بعرض الأفلام الأجنبية والأفلام الأكشن، ويمكنكم الآن تنزيل تردد قناة mbc 5 إم بي سي فايف، على أجهزة التلفاز الخاصة بكم ومتابعة القناة.