“HER ” التردد الجديد لباقة قنوات الكأس الرياضية على جميع الأقمار الصناعية ومتابعة...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام عرب نيوز في كل مكان، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن تردد قنوات الكأس الرياضية القطرية التي تمتلك قوق العديد من المنافسات الرياضية الكبرى، والتي يزداد البحث عنها في الفترة الحالية من قبل المتابعين للرياضة، والعاشقين لكرة القدم فالقناة تمتتك حقوق بث بطولة دوري أبطال أسيا، التي سيقام فيها مبارتان اليوم، سوف يتابعهم الملايين من محبي الفرق المشاركة في البطولة.

انطلقت مجموعة قنوات الكأس في البداية بقناة واحدة، كانت تحمل أسم قناة الدوري والكأس، وبعد ذلك أصبحت 8 قنوات متخصصة في الرياضة، وتنقل العديد من المباريات الكبرى سنعرضها عليكم داخل المقال.

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أهم المباريات التي تنقلها قناة الكأس اليوم

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة المنافسة السد * أم صلال 15.55 بتوقيت القاهرة،16.55 بتوقيت السعودية وقطر قنوات الكأس المشفرة دوري نجوم قطر السيلية *نادي قطر 18.05 بتوقيت القاهرة، 19.05 بتوقيت السعودية و قطر الكأس hd6 دوري نجوم قطر

تستأنف اليوم مباريات الجولة الرابعة، من دوري نجوم قطر للمحترفين، بلقاءين مهمين الأول بين نادي السد القطري وأم صلال، واللقاء الثاني بين السيلية ضد نادي قطر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر

تردد قنوات الكأس القطرية على الأقمار الصناعية المختلفة

اسم القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11919 H 27500 3/4 نايل سان 12145 H 27500 5/6 عرب سات 12245 V 27500 5/6 بدر سات 12418 H 27500 5/6 سهيل سات 11678.07 H 5/6 أسيا سات 3660 V 5/6

أهم البرامج التي تقدمها باقة الكأس الرياضية

برنامج المجلس: الذي يقدمه الإعلامي خالد جاسم. برنامج الحكم: الذي يقدمه فالح الشهري. برنامج جرايد: الذي يقدمه جاسم حسين، نارمين أمين الدين،عهد حسن. برنامج : فض فض الذي يقدمه مشعل الشمري، حماد العبيدي. برنامج مع سمعه: الذي يقدمه إسماعيل علي. برنامج سبيد فور: الذي يقدمه عبد الله العماري واليس جبور.

متى انطلقت قنوات الكأس القطرية

قنوات الكأس القطرية بدأت بثها في يوم 28 من شهر أبريل عام 2006، وكانت قناة واحدة تحمل اسم قناة الدوري والكأس، وبعد ذلك تحولت إلي مجموعة قنوات وبالتحديد 8 قنوات، منها 4 قنوات مجانية ومثلهم مشفر، وهي تتبع شبكة الجزيرة الإعلامية، تقوم ببث أغلب حقوق باقة بي إن سبورت الرياضية.

تنقل اليوم قناة الكأس القطرية السادسة مباراة إياب الدور ال16 في دوري أبطال أسيا، بين فريقي الهلال السعودي ومواطنه الأهلي السعودي، وكانت نتيجة المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، قد أنتته لصالح الهلال 4-2.

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