أعرف الآن تردد قناة النيل للرياضة الجديد على القمر الصناعي نايل سات الناقلة لمباراة السوبر المصري...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا الرائد على الدوام عرب نيوز، في مصر والوطن العربي الكبير من المحيط إلي الخليج، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة النيل للرياضة، التي يتم البحث عليها بكثرة هذه الأيام لقرب انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والمعروف أن قناة النيل للرياضة تمتلك حق البث لمباريات الدوري المصري، وبطولة كأس مصر، والعديد من المنافسات الرياضية التي سنقدمها لكم لاحقاً داخل المقال.

تنقل اليوم قناة النيل للرياضة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري الساعة أل 7 مساءً، ويبدأ البث المباشر للمباراة في تمام الساعة الخامسة، ويقود الأستوديو التحليلي للمباراة الكابتن مدحت شلبي، ويضم الأستوديو التحليلي الكابتن فاروق جعفر، والكابتن علاء ميهوب، ويعلق على المباراة الكابتن مدحت شلبي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة ملعب المباراة المنافسة الأهلي * الزمالك 19.00بتوقيت القاهرة، 20.00 بتوقيت السعودية النيل للرياضة برج العرب السوبر المصري

تردد قناة النيل للرياضة على القمر الصناعي النايل سات

اسم القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز النيل للرياضة النايل سات 11843 H 27500

أهم المذيعين ومقدمي البرامج على قناة النيل للرياضة

الإعلامي الكبير مدحت شلبي، الإعلامي خالد لطيف، الإعلامية منى عبد الكريم، الإعلامية سهى إبراهيم، الإعلامي طارق رمضان،الكابتن ضياء السيد.

تنقل اليوم قناة النيل للرياضة التردد الأرضي مباراة الأهلي وفريق أطلع برة بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا والمعروف أن قناة أون سبورت قد حصلت على حقوق البث الفضائي للمباراة.