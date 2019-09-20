“الآن” تردد قناة الساعة دراما | تردد قناة قناة فاميلى دراما | أحدث تردد القنوات الناقلة...

انتشرت مؤخرًا عدد من قنوات المسلسلات العربية التى تقوم بعرض المسلسل كاملا 30 حلقة على مدار اليوم بعدد قليل من الفواصل الإعلانية، وأخرى تقوم بعض المسلسل كاملا خلال ثلاث ساعات فقط دون توقف بدون فواصل إعلانية، وذلك لتجنب الانتظار وتقديرًا لمن لا يمتلكون الوقت لمشاهده التلفاز يوميًا ويتم اختيار تلك المسلسلات بعناية فائقة لتناسب جميع الأذواق، مما جعل تلك القنوات تلقى استحسان العديد من المشاهدين عمومًا والأمهات خصوصًا، حيث يمكنهم مشاهدة المسلسل كاملا على دفعة واحدة دون التوقف والانتظار لليوم التالى لمعرفة باقى الأحداث.

قناة فاميلى دراما Family Drama Tv والتى تقوم بعرض المسلسل كاملا على مدار اليوم بعدد قليل من الفواصل، وقناة الشاشة دراما AlShasha Drama والتى تقوم بعرض المسلسل كاملا فى ثلاث ساعات متواصلة دون فواصل اعلانية، وذلك يناسب محبى مشاهدة المسلسل على دفعة واحدة دون الانتظار يوميًا، وقناة بانوراما يوم panorama youm وهى واحدة من القنوات التى تقوم بعرض المسلسل كامل خلال اليوم، وقناة الساعة دراما alsa3a drama، وهى ضمن مجموعة قنوات الساعة على القمر الصناعى نايل سات وتقوم بعرض المسلسل كاملا على مدار اليوم، تبث تلك القنوات بجودة بث SD ويمكن تشغيلها على كافة أجهزة الاستقبال دون الحاجة لجهاز استقبال محدد.

وسنذكر لكم الترددات المباشرة لتلك القنوات التى تقوم بعرض المسلسل كاملا فى يوم واحد على مدار اليوم، والأخرى التى تعرضه خلال ثلاث ساعات فقط.

تردد القنوات التى تعرض المسلسل كاملًا فى يوم واحد