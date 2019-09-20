الآن تابع لايف تردد قناة الأهلي الجديد 2019 “Al Ahly TV” مباشر على النايل سات

تردد قناة الأهلي 2019 (Al Ahly TV) تردد قناة الأهلي نايل سات، والتي استطاعت أن تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة منذ أن تم افتتاحها، تردد قناة الاهلي المصري 2019،وهي قناة تهتم بجميع المباريات التي يخوضها فريق النادي الأهلي المصري، وتعتبر قناة الأهلي واحدة من أهم القنوات الرياضية المفضلة لدى العديد من الجماهير المصرية التي تعشق النادي الأهلي، حيث أنها تقوم بعمل لقاءات حصرية مع أهم لاعبي النادي الأهلي عقب انتهاء المباراة.

تردد قناة الأهلي 2019

سنوفر لكم اليوم تردد قناة الأهلي لمتابعة مباريات النادي الأهلي مع الأندية الأخرى سواء من خلال الدوري المصري، أو من خلال دوري أبطال أفريقيا، حيث أن أهم ما يُميز القناة ويجعلها قريب من قلوب الجماهير، أنها بعيدة كل البعد عن التعصب، حتى ولو للنادي الأهلي، بالإضافة إلى أنها تستضيف كبار نجوم الكرة سواء الذين كانوا ينتمون إلى فريق النادي الأهلي أو غيره من الفرق، ويحللون المباريات بكل حيادية لجميع الجماهير المصرية والعربية.

وتوفر قناة النادي الأهلي العديد من الأخبار الحصرية التي تخص النادي الأهلي والأخبار الرياضية التي تخص المجال الرياضي بشكل عام، كما أنه تُبرز أهم الصفقات الجديدة التي تسعى إدارة النادي الأهلي إليها، وخصوصًا عقب انتهاء الموسم أو في موسم التعاقدات.

برامج قناة النادي الأهلي

وتقوم قناة الأهلي بعرض العديد من البرامج التي يقدمها كبار المذيعين في مصر، سواء من كانوا لاعبين سابقين أو من لديهم خبرات طويلة في المجال الإعلامي الرياضي.

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ومن أهم تلك البرامج:

برنامج الأهلي اليوم.

برنامج البيت الكبير.

برنامج ستاد الأهلي.

تردد قناة الأهلي على القمر الصناعي نايل سات 2019

ويمكنكم الآن متابعة قناة الأهلي على القمر الصناعي نايل سات من خلال الترددات التالية: