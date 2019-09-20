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تردد القنوات الأثيوبية الرياضية المفتوحه على النايل سات قناة EBC و قناة ETV الناقلة مجاناً لأقوي...

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تابع تردد القنوات الاثيوبية المفتوحة على النايل سات 2019 والتى تعرض الدوريات الاوربية والعالمية وخاصتا دورى ابطال اوروبا ودوري الأمم  الأوربية ولعل اهم القنوات الاثيوبية الرياضية المفتوحه بدون تشفير هى تردد قناة EBS، وتردد قناة ETV3  فتابعونا متابعينا الكرام.

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استقبل قائمة بالقنوات الآتية:

  1. قائمة جميع القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم أفريقيا 
  2. بالمجان تردد قناة تايم سبورت الجديدة الناقلة 
  3. شاهد تردد قناة “تايم سبورت” على النايل سات الآنم سبورت”

قناة EBC  الإثيوبية الجديد عبر الفضائيات، من أهم وأبرز القنوات الفضائية الأفريقية عبر القمر الصناعي النايل سات، والتي تحرص باستمرار على تلبية احتياجات مشاهديها من عشاق الساحرة المستديرة، قناة EBC الإثيوبية تنقل أهم المباريات العالمية والأفريقية عبر شاشتها، لكبار الفرق الرياضية التي يتابعها العالم أجمع، كرة القدم معشوقة الملايين التي يتابعها الغالبية العظمى من شعوب العالم.

قناة EBC  الإثيوبية الجديد 2019

حرصت قناة EBC الإثيوبية، أن تتواجد لمساعدة عشاق حول العالم لمتابعة تفاصيل المباريات التي يحبونها والاستمتاع بأهم الدوريات والأحداث الرياضية في مختلف البلدان العالم.

اهتمت قناة EBC  الإثيوبية بعرض محتوى ذو جودة ومنافسة عالية، مستخدمة في ذلك أفضل أساليب البث المباشر، بشكل مجاني بدون تشفير.

قناة EBC  الإثيوبية الجديد

قناة EBC  الإثيوبية الجديد

– أهم المباريات التي نقلتها قناة EBC  الإثيوبية

نقلت القناة الإثيوبية الغير مشفرة  عبر شاشتها العديد من المباريات  التي  تعرضها القنوات المشفرة،  مثل مجموعة قنوات بي ان سيورث المشفرة، والقطرية، حيث تحصل على حق بث  معظم الدوريات والبطولات العالمية،  ولكن  القناة الإثيوبية EBC   حرصت على عرض بعض مباريات عام 2018، لكبار الفرق الأوروبية التي يحرص الكثيرون على متابعتها، مثل مباراة وتشيلسي، وغير ها الكثير من المباريات القوية المشوقة، لذا تحرص قناة EBC  الإثيوبية  على تغيير ترددها بصفة مستمرة منعاً للملاحقة القانونية، وحتى تتمكن من تقديم كل ما هو جديد وممتع للجماهير التي تقوم بمتابعتها من جميع الدول.

تردد قناة EBC الاثيوبية الجديد على النايل سات

قناة EBC  الإثيوبية  المجانية

تبث قناة EBC  الإثيوبية بصفة مستمرة بشكل مجاني، لذا يحرص الكثيرون عن البحث عن ترددها لمعرفتهم بتميزها بعرض كل ما هو جديد وحصري من مباريات للبطولات العالمية، فقد حازت  قناة EBC  الإثيوبية على نسبة مشاهدة عالمية نظراً لتميزها بنقل أبرز المباريات العالمية على الهواء مباشراً.

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تردد قناة  EBC  الإثيوبية المفتوحة الجديد  عبر القمر الصناعي النايل سات 2019

قناة EBC الأثيوبية قناة مجانية، تبث على القمر الصناعى النايل سات على التردد التالى لمشاهدة بدون تقطيع أو تشويش

  • التردد 10758
  • الترميز 27500
  • معامل تصحيح الخطأ 3/4
  • الاستقطاب V

تردد آخر من خلال  القمر الصناعي النايل سات

وهناك تردد آخر للقناة يمكن استقباله من خلال القمر العربي النايل سات:

  • التردد 11513
  • الترميز 27500
  • معامل تصحيح الخطأ  3/4
  • الاستقطاب V

 تردد قناة ETV3 الإثيوبية الرياضية على النايل سات ETV Meznagna

ننقل لكم تردد قناة ETV Meznagna الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا مجاناً عبر القمر الصناعي نايل سات بعد أن تم نقله من القمر يوتيلسات، والقريب من النايل سات لمشاهدة دون تقطيع أو تشويش اضبط فقط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

القناة التردد القمر معدل الترميز
ETV Meznagna 12380 – أفقي نايل سات 27500
ETV Meznagna 10757 – عمودي نايل سات 27500

تردد قناة ETV3

تردد قناة ETV3

 

تحديث تردد القنوات الاثيوبية على النايل سات 2019

إليكم جميع ترددات القنوات الأثيوبية لمتابعة العديد من الأحداث المنوعة الرياضية والعالمية وأهم البرامج فقط من خلال الترددات التالية:

“الان  تحديث تردد قناة ENN الرياضية المفتوحة علي النايل سات القنوات الإثيوبية الناقلة لمباريات دوري ابطال أوروبا والدوريات العالمية

القناة التردد الاستقطاب الترميز
Ebc3 11513 عمودي V 27500
ENN 12604 عمودي V 27500
ORAMIA 12379 أفقي H 27500

ونحن من خلال موقعنا نتابع معكم في حالة تغير قناة EBC  الإثيوبية ترددها لنكون أول من يعرضه عليكم،  وترد قناة تردد قناة ETV3 الإثيوبية  تابعونا باستمرار.

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