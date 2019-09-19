ألتقط أقوى أشارة الآن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2019 على نايل سات ومتابعة مباريات...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في مصر والوطن العربي يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي لمتابعة أخر الأخبار الرياضية على مستوى العالم ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد للقناة وأهم المنافسات التي تتابع أخبارها وأهم البرامج التي تبث من خلال شاشتها.

قناة بي إن الإخبارية هي قناة متخصصة في نقل الأخبار الرياضية ومتابعة أهم الأحداث التي تبث عبر شبكة قنوات بي إن وتبث برامج نقاشية وتحليلية.

تلعب اليوم الخميس 19 من سبتمبر، مباريات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي، ومن أهم مباريات اليوم، مباراة فرانكفورت الألماني ضد ارسنال الانجليزي، ومباراة خيتافي ضد طرابزون التركي.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة للمباراة المنافسة ديناموكييف* مالمو 18.55 بتوقيت القاهرة،19.55 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD7 الدوري الأوروبي كوبنهاجن *لوجونو 18.55 بتوقيت القاهرة، 19.55بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD الدوري الأوروبي خيتافي *طرابزون 18.55 بتوقيت القاهرة، 19.55 بتوقيت السعودية وقطر بي إن سبورت HD 5 الدوري الأوروبي فرانكفورت *أرسنال 18.55 بتوقيت القاهرة* 19.55 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 1 الدوري الأوروبي بازل * كراسنودار 18.55 بتوقيت القاهرة، 19.55 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 8 الدوري الأوروبي لاسيك لينز *روزنبورج 18.55 بتوقيت القاهرة، 19.55 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD الدوري الأوروبي كلوج* لاتسيو 18.55بتوقيت القاهرة،19.55 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 4 الدوري الأوروبي رين * سيلتيك 18.55بتوقيت القاهرة، 19.55 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD6 الدوري الأوروبي ستاندر لياج * منيتوريا جيمارش 18.55 بتوقيت القاهرة، 19.55 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD الدوري الأوروبي فرانكفورت* ارسنال 18,55 بتوقيت القاهرة،19,55 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 3 الدوري الأوروبي

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية