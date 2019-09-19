“طالع” تردد قناة دبي سبورت 3 على القمر الصناعي نايل سات 2019 / ومتعة متابعة أخبار...

هذه القناة التي تبث إرسالها، من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تابعة لمؤسست دبي للإعلام وتحت رعاية الدولة، وهي إحدي القنوات ضمن مجموعة من القنوات بنفس الإسم مع إختلاف رقمها فهناك دبي سبورت 1و2و3و4 وكلها تبث من دبي، وبدأ بثها عام 1998 وقد أخذت إسم دبي تيمنن بمدينه دبي، حيث أن هناك قنوات أخري بالإمارات بأسماء المدن مثل أبو ظبي والشارقة، وتعتبر قناة دبي سبورت 3 من القنوات التي لها مشاهدين، بمختلف الأعمار ويشاهدوا مختلف الرياضات.

قناة دبي سبورت 3 تهتم بمتابعيها، وتنقل على شاشتها مباريات الدوري الإماراتي، ومتابعات لأهم وأخر الأخبار الرياضية للبطولات الدولية والعالمية، ليكون المشاهد العربي على صلة مستمرة بأهم وأخر الأحداث الرياضية بالوطن العربي، حيث يتابع القناة عدد كبير من محبي الرياضة في الوطن العربي.

مباريات اليوم

حتا/ شباب الأهلي الساعة 4,45 عصراً الأسبوع الأول الجزيرة/ الظفرة الساعة 4,45 عصراً الأسبوع الأول الشارقة/ خورفكان الساعة 7,15 مساءاً الأسبوع الأول بني ياس/ عجمان الساعة 7,15 مساءاً الأسبوع الأول

حيث تقدم القناة كل مايهم، من متابعات للرياضات المختلفة، وخاصاً رياضة لعبة كرة القدم، حيث أن جمهور وعشاق الكرة المستديرة كرة القدم لا يعد ولايحصي، وتتميز قناة دبي سبورت بتغطية مباشرةً لأهم البطولات والفاعليات، علي المستوي المحلي والدولي وتقديم تحليل للفنيات الخاصة بكل مباراة في مختلف البطولات.

تردد قناة دبي سبورت 3 علي القمر الصناعي نايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12418 H 27500 نايل سات

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أهم البطولات التي تنقلها قناة دبي سبورت 3 علي النايل سات 2019

تقوم قناة دبي سبورت 3، بنقل أهم البطولات العربية والدولية، ومنها كأس الخليج العربي بالتضامن مع قناة أبوظبي الرياضية، وبطولة العالم للزوارق السريعة، ودوري الإمارات لكرة القدم، وكأس دبي العالمي للخيول وبطولة دبي المفتوحة للتنس، حيث تهتم القناة بتقديم كل جديد ومميز، علي شاشتها لإرضاء كافة الأذواق.