“تجديد” تردد قناة الكأس القطرية 1و2 3 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات 2019 لنقل...

قناة الكأس الرياضية القطرية المفتوحة، لمشاهدة ومتابعة أهم البطولات والمسابقات الرياضية العربية والعالمية، وهي مجموعة من القنوات المفتوحة التي ليس لها إشتراك فهي مجانية كلياً، وتقدم متابعات لأهم وأخر الأخبار الرياضية وأخبار اللعيبة المحليين والدوليين، مع نقل للمباريات الدولية والعربية، فقد كانت قناة الكأس من القنوات التي لها حق بث، مباريات كأس الأمم الأسيوية موسم 2019، والمقامة بالإمارات العربية المتحدة والتي إنتهت في الأول من فبراير.

قناة الكأس القطرية، تتوجه أنظار عشاق مباريات كرة القدم والرياضة بوجه عام نحو قناة الكأس القطرية، لتميزها في بث أهم المسابقات والمباريات المقامة على الساحة الرياضية، وتنقل القناة مباريات دوري نجوم قطر في إطار مباريات الجولة الرابعة من الموسم 2019-2020، وتستحوذ على عدد كبير من عشاق مشاهدة مباريات كرة القدم، لبثها العديد من المباريات المقامة بين أكبر وأهم الفرق في البطولات العالمية.

مباراة اليوم في “دوري نجوم قطر”

العربي/ الشحانية الساعة 3,50 عصراً الأسبوع الرابع الغرافة/ الأهلي القطري الساعة 6 مساءً الأسبوع الرابع

وتستحوذ قناة الكأس القطرية الرياضية، على أنظار عشاق الكرة المستديرة كرة القدم، حيث تقدم كل جديد ومهم، يخص الرياضة وخاصاً كرة القدم، من خلال تغطية الدوري القطري والمسابقات الآخري محلياً ودولياً وعربياً، وذلك لإهتمام القناة بتوفير كل مايلزم، لتسهيل متابعة الرياضه بكل أشكالها علي القناة.

تردد قناة الكأس 1و2 و3 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11919 H 27500 نايل سات

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أهم البرامج التي تقدمها قناة الكأس الرياضية القطرية

تحرص إدارة القناة على جذب عدد كبير من المشاهدين، وذلك بتقديم مجموعة متميزة من البرامج، التي تناقش وتحلل أهم الآحداث الرياضية، ومنها (برنامج المجلس- برنامج جرايد- برنامج الحكم- برنامج 90 دقيقة- برنامج ضيفنا-برنامجSPORT NET)، وتتميز القناة بتقديم برامجها علي مدار ال24 ساعة في اليوم، وهي قناة مجانية تبث على القمر الصناعي نايل سات، وتتميز بصورة وصوت واضح يجذب المشاهد، لمتابعتها ومعرفة أهم وأخر الأخبار الرياضية.