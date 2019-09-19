حقيقة توقف مواقع iptv في العالم iptv down، وتوقف موقع الاكستريم

أعلنت اليوم عدد من المواقع العالمية عن توقف مواقع iptv في كل العالم بعد أن كان هي الطريقة التي يفضلها الكثير في مشاهدة القنوات المشفرة بدون اشتراك، ويبدو أن عام 2020 سيكون هو نهاية المشاهدة المجانية المقرصنة حيث قد تم غلق بي اوت كيو في مطلع أغسطس الماضي، واليوم تم الإعلان عن توقف مواقع iptv في كل العالم، نعرض لكم الآن القصة الكاملة لتوقف موقع الاكستريم في كل العالم.

توقف مواقع iptv

بدء الأمر صباح اليوم الأربعاء بعد أن وجد الكثير من ملاك السيرفرات التي تقدم خدمة iptv بتوقف موقع الاكستريم في كل العالم، وذلك بعد أن ارتفع سعر الاشتراك في السيرفر بعد توقف قنوات بي اوت كيو، ولكن اليوم انتهى أمر كل هذه السيرفرات، وكل مواقع iptv، وتوقفت في كل العالم، وأصبحت عديمة الفائدة، وقد أكد هذا الأمر العديد من الصحف العالمية، وقد جاء ذلك بعد تصريح من الفيفا بأن عام 2020 سيكون نهاية القرصنة.

وقد تصدرت العناوين iptv down العديد من المواقع الرياضية العالمية بعد أن تم التأكيد على توقف هذه المواقع، وسقوط جميع السيرفرات التي كانت تقدم هذه الخدمات المقرصنة للمشاهدين، ويقول خبراء أنه بعد توقف مواقع iptv، يصبح الآن المتبقي فقط هو مواقع الشيرنج، والتي من المحتمل أن تتوقف قريبا.